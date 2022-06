Las gafas de realidad virtual y realidad aumentada en las que trabaja Apple podrían incluir contenido exclusivo producido por directores de Hollywood, según informa The New York Times. La compañía parece estar asociándose con algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica para llevar más contenido inversivo a este dispositivo. Entre ellos, Jon Favreau, quien junto a Minchael Gunton es productor del documental Prehistoric Planet, en Apple TV+,

El contenido exclusivo para las gafas VR de Apple, de hecho, podría ser de un estilo similar al de Prehistoric Planet. Es decir, con series, películas o documentales que en la que la mayoría de las tomas son, en realidad, efectos visuales.

NYT, no obstante, asegura que la posibilidad de consumir contenido exclusivo en las también conocidas gafas de realidad mixta de la compañía de Cupertino no será posible, al menos, hasta 2023. Y es que Apple parece haber retrasado su lanzamiento a causa de diferentes complicaciones en su desarrollo. Uno de los motivos de este retraso parecen tener relación con las dimisiones de miembros del proyecto a las que se ha tenido que enfrentar la firma dirigida por Tim Cook. Estos, en concreto, abandonaron la empresa al no estar conformes con la forma en que el visor hace que "las personas interactuase entre sí".

Apple podría mostrar detalles de sus gafas VR muy pronto, pero no se comercializarán hasta el próximo año

Más allá del problema con los trabajadores del proyecto, Apple también se ha tenido que enfrentar a complicaciones en el funcionamiento de algunos componentes. Esto parece haber llevado a la compañía a realizar una estrategia de lanzamiento un tanto diferente al resto de sus productos. Las Apple Glasses, en vez de presentarse y lanzarse al mercado en un corto periodo de tiempo, se anunciarán oficialmente en 2022 y se comercializarán en 2023.

Por otro lado, es probable que Apple anuncie los primeros detalles relacionados con sus gafas VR en la Keynote inaugural de la WWDC de 2022. En ese evento Apple también anunciará las nuevas versiones de sus respectivos sistemas operativos. Si bien no se espera ver físicamente el producto, la compañía sí podría mostrar información relacionada con realityOS. Es decir, el que sería el sistema operativo para este dispositivo. De este modo, Apple podría compartir APIs y otras herramientas de desarrollo para que los creadores de apps, plataformas y servicios, puedan compatibilizar sus productos para que puedan utilizarse en el mencionado visor.