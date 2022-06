Elon Musk, que tiene previsto comprar Twitter, ha asistido de forma telemática a una sesión de preguntas y respuestas con los empleados de la compañía para aclarar algunas de sus estrategias una vez la plataforma pase a ser de su propiedad. El magnate, en concreto, ha abordado los temas que más preocupan a los trabajadores de la red social. Entre ellos, los posibles despidos para hacer la empresa rentable o la posibilidad de que al permitir cualquier discurso, Twitter se convierta en un lugar donde prime el odio y el acoso. Musk también ha hablado de sus planes para incrementar el número de usuarios, entre otros asuntos.

Uno de los temas que más parece haber preocupado a los empleados es el despido de una parte de la plantilla una vez Elon Musk pase a ser propietario y, presuntamente, CEO de Twitter. El también máximo responsable de Tesla y SpaceX, de hecho, mencionó en una reunión con banqueros e inversores para conseguir financiación para la compra, que tenía intención de despedir a trabajadores para hacer que la red social sea más rentable.

Musk no parece haber cambiado de opinión. Según The Verge, a través de fuentes que asistieron a la reunión, cuando algunos de los empleados presentes en la reunión preguntaron sobre los posibles despidos, mencionó que la compañía "necesita sanarse". "En este momento los costos superan los ingresos. No es una buena situación", continuó Musk insinuando futuros despidos.

Elon Musk permitirá a los usuarios "decir cosas bastante escandalosas" en Twitter, pero con un "pero"

Los empleados de Twitter también temen que la red social se convierta en un lugar donde prime el odio, la desinformación y el acoso. Y es que el empresario, recordemos, quiere que los usuarios puedan compartir su opinión libremente, sin ningún tipo de censura. Los empleados, por tanto, no dudaron en preguntar a Elon Musk sobre su opinión acerca de la moderación del contenido. Musk, respondió que cualquier usuario debería ser capaz de "decir cosas bastante escandalosas dentro de la ley", pero que ese discurso no debería ser amplificado.

El magnate, sin embargo, mencionó anteriormente que dejaría volver a Donald Trump a Twitter. Trump, recordemos, fue expulsado de la plataforma después de invitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos tras perder las elecciones.

Elon Musk también parece haber aprovechado la pregunta sobre la moderación en Twitter para hablar sobre los bots. Mantiene su intención de eliminar este tipo de cuentas falsas y destaca que "tiene que ser mucho más caro tener un ejército de trolls". Insiste, además, en que los usuarios tengan la oportunidad de pagar para ser verificados y para que su contenido se priorice respecto al resto de publicaciones que ve la gente en Twitter.

Hacer de Twitter un lugar más similar a WeChat o TikTok para incrementar el número de usuarios

Elon Musk durante la sesión de preguntas y respuestas con los empleados de Twitter. Imagen: The Verge.

Los empleados que asistieron a la sesión de preguntas y respuestas con Elon Musk también quisieron saber los planes del magnate para incrementar el número de usuarios activos en la plataforma hasta llegar a los mil millones. Este, destacó que su intención es hacer que las personas estén "entretenidas e informadas". Ha sugerido, además, convertir Twitter en un lugar similar a WeChat.

WeChat es una plataforma china que engloba una cantidad de funciones. Es una red social, pero también un servicio de juegos, de viajes o, incluso de compras. Según Musk, "no hay equivalente a WeChat fuera de China", y destaca que "recrear eso con Twitter", sería "un gran éxito".

Elon Musk también ha mencionado a TikTok y, concretamente, a su algoritmo de recomendación, destacando que no es "aburrido". Espera poder perfeccionar el algoritmo de Twitter de una forma similar a como lo hace la app de vídeos, para que la red social muestre contenido "interesante". También para que mejore la forma de "informar a la gente de problemas graves".

El sudafricano, recordemos, también pretende hacer el algoritmo de Twitter público, así como añadir funciones de pago y otras características que harían traer a más usuarios a Twitter.

Elon Musk no tiene problema con que los empleados de Twitter trabajen desde casa

Elon Musk, por otro lado, se ha mostrado partidario a que aquellos empleados de Twitter que hacen un trabajo "excelente", puedan trabajar desde casa. "Si alguien puede trabajar únicamente de forma remota, y es excepcional, no tendría sentido despedirlo", ha mencionado como respuesta a una pregunta sobre su opinión respecto a la política de trabajo en remoto.

Las declaraciones de Musk, eso sí, difieren con las que realizó hace unas semanas en Tesla, cuando a través de un email reveló a sus trabajadores que debían abandonar el trabajo desde casa y volver a la oficina, y, en caso de que no lo hicieran, asumiría que han dimitido.

El magnate, sin embargo, ha dejado claro a los empleados de Twitter que prefiere que los empleados trabajen de manera presencial. Espera poder comprobar con los gerentes que aquellos que estén trabajando en remoto estén "contribuyendo positivamente" a la compañía.