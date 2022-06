El nuevo MacBook Pro de 13" con chip M2, del que ya te compartimos nuestro análisis, viene con una desventaja clave que deberías tener en cuenta antes de realizar la compra. De acuerdo al benchmark realizado por Vadim Yuryev (vía MacRumors), reconocido youtuber del mundo Mac, el nuevo portátil integra un SSD significativamente más lento que su predecesor con M1. Esta afirmación se cumple, al menos, en el modelo de 256 GB y 8 GB de memoria RAM.

La velocidad del SSD puede llegar a ser 50% más lenta, un porcentaje demasiado alto. Sobre todo cuando esperaras que el MacBook Pro M2 tenga un mejor desempeño en múltiples apartados como cualquier salto generacional.

Ahora bien, hay una razón concreta que ha provocado la caída en el rendimiento del SSD. Yuryev abrió ambos ordenadores y la respuesta apareció rápidamente: el MacBook Pro de 13" con M2 tiene un solo chip NAND, en lugar de dos como el M1. Este simple hecho es lo que ocasionó que la velocidad de la unidad de almacenamiento disminuyera drásticamente. Desde luego, la diferencia se nota tanto en la velocidad de lectura como en la de escritura:

Escritura:

MacBook Pro M1: 2,215 MB/s

MacBook Pro M2: 1,463 MB/s

Lectura:

MacBook Pro M1: 2,900 MB/s

MacBook Pro M2: 1,446 MB/s

En muchas de las actividades que realizamos día a día en nuestra computadora, la velocidad de lectura suele ser la más importante, y es en este ámbito donde la MacBook Pro M2 queda muy lejos de su contraparte con M1.

Como bien señala Yuryev, algunos podrían pensar que esta disparidad de velocidades no tiene demasiada importancia, pero no es así. El youtuber realizó diversas pruebas donde se comprueba que, efectivamente, el MacBook Pro con M1 es más veloz al navegar por la web o abriendo aplicaciones.

¿Por qué cuando se abren apps? macOS, como otros sistemas operativos, recurre al SSD cuando la RAM está llena. En un ordenador que tiene 8GB de memoria, no es tan extraño que se presente esta situación, principalmente cuando se están usando aplicaciones orientadas al sector profesional.

En general, cuando el MacBook Pro M2 es sometido a tareas más complejas —como la edición fotográfica, por ejemplo—, quedará por detrás de su predecesor debido al SSD. La diferencia podrá ser de cuestión de segundos, sí; pero, de nuevo, no es el rendimiento que esperas al comprar el ordenador más nuevo.

Siendo sinceros, hasta la fecha muchos aún no entendemos el motivo de existir del MacBook Pro de 13" con M2; al menos no en las características de hardware que ofrece más allá del nuevo chip. ¿Por qué conserva el diseño anterior?, ¿por qué sigue integrando la Touch Bar? Son decisiones que no tienen mucho sentido, más aún cuando el nuevo MacBook Air M2 ofrece casi el mismo rendimiento con un diseño renovado e incluso el conector MagSafe.