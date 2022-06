Facebook, Twitter y otras grandes tecnológicas y estarían listas para cumplir con las reglas de la Unión Europea para evitar la desinformación. De acuerdo con Financial Times, las empresas se preparan para adherirse a un código de práctica sobre la desinformación donde se comprometen a eliminar en contenido dañino en sus plataformas.

El diario menciona que Facebook, Twitter, Google, Microsoft y TikTok forman parte del bloque de 30 signatarios que firmarán la versión actualizada del código. Al hacerlo, las grandes tecnológicas deberán proporcionar datos específicos sobre desinformación cada país. El nuevo código se hará cumplir a través de la Ley de Servicios Digitales, una medida que tiene como fin el frenar la difusión de contenidos ilegales y desinformación en las redes sociales.

Pese a que las empresas de tecnología han mostrado resistencia ante la regulación, la desinformación se convirtió en un problema tras la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania. El nuevo código obligará a las empresas a revelar la estrategia para eliminar y contener la desinformación. De igual modo les exige desarrollar herramientas para contrarrestar el contenido dañino y trabajar con verificadores de hechos.

Las Big Tech deberán identificar y marcar la información falsa

Las plataformas tendrán la obligación de identificar y marcar información falsa de modo que sea evidente para los usuarios. También ofrecerán datos a los estados miembro, como la cantidad de bots eliminados, detalles sobre los algoritmos de inteligencia artificial que identifican fake news, así como el número de moderadores de contenido que existen en cada país.

Facebook, Twitter, TikTok y todos los firmantes no podrán librarse tan sencillo. De hecho, este código exige que la información se proporcione por país y no por todo el continente. De acuerdo con Věra Jourová, vicepresidenta de transparencia de la UE y responsable del código, la desinformación es diferente en cada país, por lo que las grandes plataformas tendrán que proporcionar datos significativos. En caso de no cumplir con el acuerdo, las empresas enfrentarán multas de hasta 6 por ciento de su facturación global.

Según Jourová, las acciones de Rusia en la guerra de Ucrania aceleraron el desarrollo del código de práctica sobre la desinformación. Desde el comienzo de la invasión, el Kremlin ha manipulado los reportes sobre la guerra. El gobierno aprobó una ley que que multa o envía a prisión a quienes cuestionen las decisiones militares. La vicepresidenta de transparencia de la UE dijo que los países estarán mejor preparados para luchar contra la desinformación.

El código contra la desinformación prevé multas millonarias a quienes no cumplan

Se espera que la nueva versión del código se publique el próximo jueves. En él estarán las firmas de 30 empresas tecnológicas y grupos de la sociedad civil.

El nuevo código y la Ley de Servicios Digitales son el intento más reciente para hacer frente al contenido dañino en redes sociales. La legislación obliga a las grandes tecnológicas a realizar un análisis sobre los riesgos que representan sus servicios. Entre ellos se encuentra la difusión de contenido ilegal y manipulación para afectar procesos democráticos. También estudiarán los efectos adversos para los Derechos Fundamentales y la salud mental de adultos y menores.

La Ley de Servicios Digitales también le da derecho a la Unión Europea para censurar o minimizar la difusión de contenido dañino o perjudicial en situaciones de crisis.