A algunos no nos pareció bien la mala acogida que tuvo el remake femenino de Cazafantasmas (2016). No porque fuese un peliculón, pero las aventuras originales de Peter Venkman y compañía contra los espectros en Nueva York tampoco lo eran y, por añadidura, Paul Feig no traiciona en ningún momento el espíritu desfachatado —y no nos referimos a Moquete— de las obras originales. Pero entendemos que gustase en mayor medida Cazafantasmas: Más allá (2021).

Porque, como continuación de los dos filmes dirigidos por Ivan Reitman (1984, 1989) y pese a los cameos de sus actores principales en el de Kristen Wiig y Melissa McCarthy, podía explotar con más sentido la nostalgia por aquellos y servirse del interés de los espectadores por cómo podía seguir la historia sobrenatural. Por otro lado, con un presupuesto de setenta y cinco millones de dólares, recaudó más de 204 en la taquilla mundial: casi dos veces lo que había costado en beneficios.

De manera que no puede extrañarnos que se decidiese plantear un cuarto largometraje, olvidando definitivamente el de Paul Feig, para que Jason Reitman tire del hilo que deja la escena última de Cazafantasmas: Más allá como había tirado en la misma del que dejó su propio padre. Y ahora sabemos que la nueva entrega se estrenará el 20 de diciembre de 2023, con lo que se ve que Sony quiere garantizarnos unas Navidades entretenidas y fantasmales.

La secuela de ‘Cazafantasmas: Más allá’: de vuelta a Nueva York

Sony

El pasado Día de los Cazafantasmas, que se celebra el 8 de junio de cada año porque fue en esa fecha que llegó a los cines la primera película hace ya casi cuarenta, el cineasta y su coguionista, Gil Kenan, brindaron algunos detalles sobre el próximo proyecto: “Al final de Cazafantasmas: Más allá, el Ecto-1 conduce hacia Manhattan, regresando a su hogar”, dijo Jason Reitman a The Hollywood Reporter. Lo que confirma que la historia vuelve a Nueva York.

“Y, antes de que alguien escuchara el título Más allá, la llamamos [a la película] Rust City. Lo cual no habría tenido sentido para nadie hasta que la vieron”, prosiguió. “El nombre en clave de la próxima película es Firehouse”. Ahora, lo que seguramente nos estamos preguntando todos es si intervendrán otra vez nuestros queridos Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore, Dana Barrett y Janine Melnitz. Además de la hija y la nieta del difunto Egon Spengler con el resto, claro.