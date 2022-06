Los estrenos en el mundo del entretenimiento, principalmente en el cine, son algunas de esas cosas que hacen que internet se vuelva loco. Un día todo está en calma, y al día siguiente todo Twitter está hablando de la nueva temporada de Stranger Things o de la última película de Marvel. Si ya has tenido la oportunidad de verlas, puede ser una experiencia única y divertida el unirte a la conversación. Sin embargo, si no lo has hecho, los spoilers puede convertirse en tu peor pesadilla.

Por esto, hoy venimos a mostrarte 3 trucos para que puedas navegar por internet con mayor tranquilidad. Con ellos, podrás evitar encontrar spoilers en tus redes sociales o en los vídeos de YouTube. Pero eso sí, ten en cuenta de que esto no cubre las conversaciones de tus compañeros de trabajo ni de las personas en el metro (y tampoco las de tus amigos en WhatsApp).

Con estas tres herramientas, internet nunca había sido tan seguro para un cinéfilo con poco tiempo en su día a día. Solo sigue los pasos para empezar a vivir sin miedo en la web.

Primera opción: silencia palabras en Twitter

Esta es la opción más "sencilla" de la lista. Probablemente, la mayor dificultad esté en recordar todas las palabras que tienes que silenciar. Dependiendo de la producción, pueden ser muchas, como era el caso de Juego de Tronos en su momento.

Cuando ya tengas nombres de personajes, el nombre de la serie, ubicaciones de la producción y mucho más —si puedes incluir el nombre de los actores, mejor—, puedes proceder a silenciar estas palabras específicas.

Para hacerlo, solo haz lo siguiente.

Entra a Twitter. Tanto en la web, como en la app, los pasos son bastante parecidos. Posteriormente, ve a Configuración y privacidad. Toca en Privacidad y seguridad. Aquí, abre Silenciar y bloquear. Toca en Palabras silenciadas. Una vez aquí, solo selecciona el botón de Agregar.

Escribe la palabra o frase. Puede ser también un hashtag o un usuario de Twitter. Cuando lo tengas listo, activa Cronología de inicio, y asegúrate de que el indicador esté en De cualquiera. Si lo dejas en De personas que no sigues —como viene de forma predeterminada—, Twitter únicamente silenciará la palabra de aquellos usuarios a los que no estés siguiendo. Cosa que puede provocarte amargas sorpresas.

Segunda opción: utiliza esta extensión para tu navegador

¿Para qué limitarte silenciando exclusivamente palabras de Twitter, cuando puedes hacerlo con todo internet? Así es. Esta extensión llamada Spoiler Protection 2.0, disponible para Chrome, te permitirá silenciar palabras de Facebook, Google, sitios web de noticias, Twitter y más.

Ve a la Chrome Web Store, descárgala y, una vez instalada, solamente configúrala a tu gusto. Incluso puedes elegir si quieres exentar a ciertas web de tu preferencia, en caso de que no quieras desconectarte del todo de este tópico.

Spoiler Protection 2.0 también bloqueará imágenes y vídeos, en caso de así haberlo configurado. Una herramienta que todo ordenador debería tener, sin duda alguna.

Tercera opción: bloquea spoilers de YouTube

Video Blocker y Shut Up son dos de las extensiones más útiles que vas a encontrar en la Google Web Store. Con la primera podrás bloquear todos los vídeos que desees, incluyendo aquellos de un tópico específico. Con la segunda, por su parte, podrás desactivar los comentarios para evitar hacerte spoiler sin querer al leerlos.

Solo tienes que descargar las extensiones y activarlas en Chrome para comenzar a disfrutar de la vida sin spoilers. Por supuesto, mantente alerta, después de todo estas cosas siempre pueden fallar en algún momento.