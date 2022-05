La viruela del mono sigue avanzando. Tras la detección de casos en Italia y Suecia, son ya seis los países con infecciones confirmadas por este virus. Lo que parecían en un inicio un par de casos aislados en Reino Unido se está convirtiendo en un brote cada vez más grande que ya preocupa tanto a la Organización Mundial de la Salud como a las autoridades sanitarias de todo el globo. De hecho, la preocupación es tal que algunos países ya están desarrollando su propio protocolo de actuación. Es el caso de España, donde se está planteando la compra de antivirales y vacunas contra la viruela.

Cabe destacar que actualmente no existe una vacuna frente a la viruela del mono aprobada en Europa. Sin embargo, se ha comprobado que la vacuna de la viruela humana protege con una eficacia aproximada del 85 %. Esta vacuna salió de todos los calendarios de vacunación en los años 80 del siglo XX, cuando la viruela humana se erradicó por completo. Por esa razón, las personas mayores sí que están protegidas hasta cierto punto, pero quienes nacieron después no cuentan con esa protección adicional. Aun así, algunas de estas vacunas se han seguido usando, sobre todo en trabajadores de laboratorios de alto riesgo y militares.

El plan es hacerse con una cantidad suficiente de estas vacunas y también con antivirales que puedan ser eficaces contra esta enfermedad. Y es que en un principio todos los casos detectados en el mundo están siendo leves, pero hay que estar preparados.

La situación actual de la viruela del mono

Actualmente en España hay siete casos confirmados de viruela del mono y más de veinte sospechosos en estudio. Uno de ellos se ha detectado en las Islas Canarias y el resto en Madrid, aunque no se descarta que aparezcan más en otras comunidades.

También se han detectado casos en Reino Unido, donde se dio a conocer el primero, Portugal, Suecia, Italia y Estados Unidos. En Suecia e Italia tienen en común un viaje a las Islas Canarias. En Estados Unidos un viaje a Canadá, donde ya se están estudiando varios casos sospechosos.

Los países siguen cayendo como fichas de dominó, con varios factores en común. El primero, y la mejor noticia, es que todos presentan síntomas leves. Lo segundo es que se trata de hombres, aunque eso no significa que las mujeres no puedan infectarse. También parece ser que muchos de ellos son hombres que se acuestan con otros hombres, pero eso no indica nada sobre el perfil de personas que se pueden contagiar. Simplemente es un sesgo, posiblemente derivado de los lugares en los que se contagiaron.

Por eso, porque cualquiera podría infectarse y sería un peligro que llegase a personas vulnerables, algunos países ya han tomado medidas. En Reino Unido, por ejemplo, ya se está ofreciendo la vacuna de la viruela a personal sanitario de alto riesgo y otras personas muy expuestas. En España aún no han comenzado, pero están planeando un extenso protocolo para hacer frente a la viruela del mono.

Unsplash

Los planes de España para enfrentar esta nueva amenaza sanitaria

Según datos de EFE recogidos por Agencia Sinc, el Ministerio de Sanidad español ya está planteando la compra de la vacuna contra la viruela humana desarrollada por la farmacéutica Bavarian Nordic. Cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero no está autorizada para su venta en España, por lo que debería tramitarse a través de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Los dos antivirales que se plantea comprar ya se han probado con al viruela del mono

Por otro lado, se está planteando la compra de dos antivirales: tecovirimat y cidofovir. El primero afecta a una proteína de la envoltura de los virus, que es necesaria para que estos puedan salir de las células infectadas y propagarse por el resto del cuerpo. En cuanto al segundo, previene la multiplicación del virus. Ambos se han probado previamente con la viruela del mono y han resultado ser eficaces, por lo que serían muy útiles si este brote se sigue extendiendo.

Pero de momento todo esto solo está en estudio. Ahora mismo lo vital es detectar los casos cuanto antes, para aislarlos y evitar que sigan contagiando a más personas. Por eso, se insta a cualquier persona que tenga lesiones cutáneas sospechosas a acudir inmediatamente al hospital. Y, del mismo modo, se ha hecho un llamamiento a los centros sanitarios para que cualquier lesión sospechosa sea revisada por expertos en esta enfermedad. Contener, prevenir y actuar. Son tres verbos con los que nos hemos familiarizado mucho en los últimos dos años. Ojalá esta vez la situación no llegue a alargarse tanto tiempo.