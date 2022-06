Algunas personas viven atormentadas por el olor de sus axilas. No importa lo mucho que se duchen o la cantidad de desodorante que usen. En los momentos de estrés o calor estas siempre acaban jugándoles una mala pasada. Para solucionarlo, terminan optando por buscar remedios naturales que logren lo que años de química no han conseguido. ¿Y cuál es la Biblia de los remedios naturales? Bueno, en realidad hay muchas. Pero sin duda entre ellas se encuentran los vídeos de TikTok. Por eso, como no podía ser de otra manera, esta red social también tiene su propio remedio para el olor de axilas, basado en el uso de ácido glicólico.

Este es un compuesto químico que se ha puesto muy de moda en cosmética últimamente. Se usa como exfoliante químico. Es decir, no recurre al frotado físico con pequeñas partículas para retirar impurezas y células muertas, sino que se usa un ácido que deshace y arrastra esa suciedad que se quiere retirar.

Se considera mucho más suaves para la piel que los exfoliantes físicos, ya que no hay que frotarla reiteradamente. Sin embargo, en el envase se suele recomendar probarlo primero en una porción pequeña de piel, puesto que si esta no está acostumbrada el hecho de poner un ácido sobre ella puede ser muy agresivo. Imaginemos ahora qué ocurriría si lo ponemos en una zona tan delicada y friccionada como las axilas. No parece recomendable y lo cierto es que no lo es, por mucho que lo aconsejen los vídeos de TikTok.

¿A qué se debe el olor de las axilas?

Nuestra piel está cubierta por glándulas sudoríparas, que se dividen principalmente en dos tipos. Las más abundantes son las ecrinas, que secretan sobre todo agua. Pero hay un segundo tipo, conocido como glándulas sudoríparas apocrinas, que se concentran en áreas con muchos folículos pilosos, es decir, en zonas del cuerpo en las que se concentra mucho pelo. Es, por ejemplo, el caso de las axilas y las ingles.

Estas glándulas secretan un compuesto aceitoso que no huele mal por sí mismo. Sin embargo, atrae a las bacterias que se encuentran en los folículos pilosos y lo usan para alimentarse. En este proceso se obtienen otras sustancias, que sí que aportan mal olor. A más aceites, más de estas sustancias se obtendrán, y los aceites se secretan sobre todo en condiciones de estrés, miedo, calor, nerviosismo o durante la actividad sexual.

El mejor truco para evitar el olor de axilas es tener una higiene frecuente, aunque a veces parece que no es suficiente

Lógicamente, la mejor manera de evitar el olor de las axilas es tener una higiene frecuente. Cada vez que nos duchamos, gracias al agua y el jabón retiramos buena parte de esas bacterias que transforman los aceites secretados. Obviamente, no todas, pero se reduce la posibilidad de olor. Además, hay sustancias específicas, como los desodorantes, que les dificultan aún más el trabajo. Los antitranspirantes reducen en parte esa secreción de aceites, para dejar a las bacterias sin nada que transformar. Además, pueden llevar otros ingredientes como alcohol o sustancias que alteran el pH de la piel, volviéndolo ligeramente ácido. Esto hace que nuestra piel sea un lugar mucho más hostil para la proliferación y actividad de bacterias.

Teniendo esto en cuenta, el truco de los vídeos de TikTok podría ser apropiado. Al fin y al cabo, es un ácido. Y lo cierto es que sí puede serlo, pero también tiene su parte negativa, como suele pasar con muchos remedios de esta red social.

Unsplash

No todo es blanco o negro

La acidez del ácido glicólico pone la tarea mucho más difícil a las bacterias responsables del olor de las axilas.

Sin embargo, según cuenta en The Conversation Christian Moro, profesor de Ciencia y Medicina en la Universidad de Bond, no se evita la sudoración. El sudor arrastraría rápidamente el ácido glicólico, por lo que serviría de bien poco.

Las axilas son una zona sensible y sometida a mucha fricción, por lo que se pueden irritar mucho con el ácido glicólico

Además, del mismo modo que sabemos que el ácido glicólico puede irritar la piel de la cara, en las axilas ese efecto estaría aún más agudizado. Al fin y al cabo, es una zona con muchos roces, que se irrita con facilidad. Sobre todo si se ha depilado o afeitado recientemente.

Por lo tanto, estos vídeos de TikTok no aportan una solución viable. Para evitar el olor de axilas es mucho más útil mantener una buena higiene, usar desodorantes adecuados y recurrir a prendas ligeras, que disminuyan la humedad en la zona.

Las meteduras de pata de los vídeos de TikTok

Como pasa en otras redes sociales, en los vídeos de TikTok es común ver supuestos remedios a todo tipo de males. Algunos parecen tan sencillos y accesibles que muchos usuarios no dudan en intentarlos.

Hay de todo, desde blanquear los dientes con Don Limpio hasta preparar infusiones de lechuga para dormir mejor. Algunos remedios caseros, como este último, tienen un mínimo de evidencia científica, aunque son el resultado de una mala interpretación de un estudio. Otros, como el de los dientes, no solo no sirven, sino que pueden llegar a ser muy peligrosos.

Por eso, es recomendable evitar cualquier remedio que no haya sido propuesto por profesionales de la materia que sea. Incluso puede haber casos en los que haya que evitar también los consejos de supuestos profesionales. Al fin y al cabo, un título universitario no nos da la verdad absoluta. Es por esto que también debemos recurrir al pensamiento crítico y a razonar si algo parece razonable. Si lo pensamos fríamente, usar en las axilas el ácido glicólico, para el que se deben tener tantas consideraciones en la cara, no suena muy razonable. Por mucho que los vídeos de TikTok prometan resultados maravillosos, si el olor de axilas nos supone un problema difícil de solucionar quizás haya llegado el momento de preguntar a nuestro médico. En serio, también están para eso.