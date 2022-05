Hace escasos días, Sonos dio a conocer en sociedad la Sonos Ray, una barra de sonido más económica con la que conquistar a esos usuarios que todavía no han apostado por equipos de sonido dedicados para sus hogares. No obstante, esa parece no ser la única novedad en la que la compañía ha estado trabajando durante los últimos meses. The Verge ha dado a conocer esta semana la primera imagen del que podría ser su próximo lanzamiento: el Sub mini.

¿Qué es el Sub mini? Pues, como su propio nombre indica, una versión de menor tamaño –y, probablemente, también más económica– del Sub, el subwoofer que la marca estadounidense comercializa desde hace años para enriquecer la experiencia de uso de sus sistemas de sonido para el hogar.

El Sub, recordemos, cuesta 849 euros. Cifra a la que es necesario sumar, obviamente, el coste de otros productos de Sonos –como una Arc o un a Beam–. Porque recordemos que el Sub es un producto auxiliar, no principal. Por lo tanto, tener un sistema Sonos con un Sub implica gastar sí o sí más de 1.000 euros.

Render del Sonos Sub mini. Imagen: The Verge.

La idea de este Sub mini, en principio, sería rebajar esa barrera. Una estrategia parecida a la que hemos visto con Sonos Ray, que acerca las prestaciones de la barra de sonido de la compañía. También ocuparía menos espacio físico.

Según The Verge, el nombre en clave de este producto es S37, nomenclatura que casa con la de la Sonos Ray, conocida internamente como S36.

Sonos Sub Mini quiere ser el complemento perfecto para las barras de sonido de la marca

¿Y qué sentido tiene agregar un producto como el Sub mini a una barra de sonido de Sonos? En primer lugar, obtienes una mejor experiencia con las frecuencias más bajas pues tienes un componente diseñado específicamente para ellas. Pero, además, las barras de sonido de Sonos adaptan inteligentemente su sonido cuando un Sub está presente en la misma sala, por lo que la experiencia en general mejora significativamente.

Conectar un Sub mini a, por ejemplo, una Sonos Beam, podría mejorar notablemente la experiencia del sistema. Y eso que la Beam ofrece de por sí una muy buena experiencia, como detallé en su reseña.

The Verge, por el momento, no ha revelado más detalles sobre el precio o las prestaciones exactas de la misma. Únicamente confirma el nombre comercial y el aspecto exterior del mismo mediante un render 3D basado en información que han conocido de primera mano. Tampoco se sabe cuándo podría ver la luz este producto, aunque los rumores sobre el mismo, ciertamente, llevan varios meses circulando.