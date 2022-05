El más reciente tráiler de Thor: love and Thunder mostró cómo de ambiciosa es la película de Taika Waititi. Y tanto para sorprender por su considerable capacidad para profundizar en el mitología del héroe y por su propuesta novedosa. La más reciente aventura del dios asgardiano es una combinación psicodélica de referencias al mundo de Jack Kirby y Stan Lee. También una mirada audaz al Universo Cinematográfico de Marvel, que por décadas estuvo restringido a cierto aire optimista y pulcro.

Pero Waititi tiene la intención de innovar y crear nuevos espacios en la franquicia. Ya lo hizo con Thor: Ragnarok y en su continuación inmediata, el universo que planteó en la película se expande, se hace más rico y colorido. Pero también se trata de una travesía a todo nivel por lo que Marvel puede mostrar. Waititi, que declaró que Thor: Love and Thunder es la película más “loca” que ha filmado jamás, tiene la intención de reconstruir el discurso heroico. Brindar un nuevo lugar a la manera como la franquicia más rentable del mundo se percibe a sí misma y lo que contiene.

Y una una forma de hacerlo es sostener el ritmo y el discurso de la película a través de la mitología histórica de la que procede. En medio de naves espaciales, la sensación de lujo y opulencia de reinos ficticios, hay mucho de simbología tradicional. También una concepción de enorme interés sobre lo que puede ser el cine de superhéroes llevado a un nuevo contexto. A la vez, a la percepción de que la cultura pop es una caja de referencias inevitable de la historia universal.

Te dejamos los cinco mejores momentos mitológicos del trailer oficial de Thor: Love and Thunder. Y en especial, su importancia en la forma en que la película analiza el mundo del héroe.

El dios del trueno, rayo en mano

El Universo Cinematográfico de Marvel decidió incluir en la fase cuatro variadas referencias a los dioses que habitan su mundo en el cómic. Y uno de ellos, es Zeus; conocido en su versión en papel como una criatura de poderes asombrosos. Su versión en live action llega a la pantalla interpretada por el ganador del Oscar de la Academia Russell Crowe. Pero también a través de la figura del dios como una poderosa presencia que reluce en buen humor y entusiasmo.

Es de hecho una alusión directa al Zeus mitológico en Thor: Love and Thunder. Hedonista y omnipotente, era la figura central del Olimpo y el arquetipo tradicional del poder masculino. En la breve mirada que el tráiler nos brindó sobre el nuevo personaje en el mundo de Marvel, puede vérsele reír y bromear. También cometer errores, de la misma forma que el dios mitológico, conocido por su condición falible y capacidad para comprender sus propios errores.

¿Aún más simbólico? Zeus sostiene el rayo — símbolo de su poder — entre las manos. Uno de los atributos más reconocibles dentro de la mitología y el culto asociado al dios.

Trenzas de luto en Thor: Love and Thunder

En la cultura nórdica, las trenzas tenían un significado de especial relevancia. De hecho, los hombres y mujeres llevaban el cabello trenzado en motivos complicados y lo hacían en homenaje a los dioses y a su poder. Según el historiador Neil Price, autor del libro The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age, los vikingos llevaban trenzas de luto. Y eran mucho más elaboradas que las que solían tejerse por otros motivos menos solemnes.

En varias escenas del trailer de Thor: Love and thunder puede verse a Thor llevar pequeñas trenzas. ¿Luto por su familia? Lo más probable es que se trate de un homenaje luctuoso, luego de revelarse el tatuaje que lleva en su espalda. Un detalle que además, remite a la costumbre Vikinga de decorar su piel con motivos ornamentados en tinta o en escoriaciones.

Las cabras de Thor

Un detalle que llamó la atención de los fanáticos tanto en el primer avance como en el trailer oficial, es la figura de dos cabras voladoras. Se trata de un detalle mitológico que remite de inmediato a Tanngnjóstr y Tanngrisnir. Tiran del carro volador de Thor y según la EDDA poética — compendio de la mitología de la región — tenían considerable importancia para el dios. Según el contexto de Thor, el dios puede comer a ambas cabras y devolverlas a la vida gracias Mjölnir.

En el tráiler oficial, le hemos podido ver tirando de lo que parece ser una barca y en pleno vuelo rasante sobre New Asgard. ¿Se trata del nuevo medio de transporte de Thor?

Narraciones en voz alta a niños y ancianos

El nuevo tráiler de Thor: love and thunder comienza por lo que parece ser una narración oral de Korg sobre las grandes gestas de Thor. La costumbre, habitual en varias mitologías distintas, cobra especial importancia en la nórdica. Las historias orales, en especial las grandes gestas de dioses y reyes, se narraban alrededor del fuego. Y se repetían en rituales de paso y en circunstancias de especial relevancia para tribus y aldeas.

La forma en que Korg narra la historia de Thor es la que se solía dedicar a los grandes héroes — vivos o muertos — que triunfaban luego de un largo trayecto. Lo que al parecer será la crisis “de la mediana edad” de Thor en pantalla y su posterior enfrentamiento con Gorr, el carnicero de los dioses.

Zeus rodeado de mujeres en Thor: Love and Thunder

Es la referencia evidente y, sin duda, la más elocuente sobre el carácter del dios Olímpico. Zeus era conocido por su inagotable apetito sexual y constantemente sus representaciones incluyen ninfas y oceánides. De la misma forma que Thor: Love and thunder, en la que puede vérsele de pie, rodeado de un corrillo femenino. ¿Conservará su característica mitológica más evidente en su versión de la franquicia Marvel? Por lo visto, la respuesta es que sí.