La primera vez que coloqué un Apple Watch en mi muñeca fue hace más de tres años. Desde entonces, se ha convertido en un imprescindible en mi día a día. Lo utilizo para hacer deporte, al trabajar, para seguir una ruta. Por supuesto, también para ver la hora e, incluso, para monitorizar mi sueño durante la noche o comprobar, entre otras cosas, mi frecuencia cardiaca. Mi buena experiencia con este smartwatch me ha hecho plantear en muchas ocasiones si existe realmente una alternativa definitiva para aquellos usuarios que poseen un dispositivo Android, pues el reloj de la compañía de Cupertino no es compatible con el sistema operativo de Google. En mi opinión, y después de años probando diferentes modelos, puedo decir que no la hay.

Podrías pensar que se tarta de una conclusión precipitada o poco coherente, sobre todo, si tenemos en cuenta la amplia oferta de smartwatch compatibles con Android que podemos encontrar en el mercado. Huawei tiene una gran cantidad de modelos, al igual que Samsung. También Xiaomi, y otros fabricantes asiáticos están comercializando dispositivos de similares características en el mercado global. Incluso Google anunciará pronto el Pixel Watch, su primer reloj inteligente. Pero hay una serie de motivos por los que todos ellos no son una alternativa definitiva.

El diseño es algo importantísimo en un reloj inteligente, y muy pocos cumplen

Google, Huawei, Samsung, Xiaomi; todos tienen en su catálogo, relojes inteligente con forma redondeada. Suelen tener un diseño muy cuidado, e imitan la forma clásica del reloj con algunos de los elementos más icónicos de estos productos, como la corona (que también tiene el Apple Watch) o, incluso, las esferas. No obstante, tienen un inconveniente muy importante.

Que el reloj sea redondo significa que el panel también es redondo, y esto se traduce en una mayor pérdida de la información que se muestra en la pantalla. Es decir, los textos y algunos elementos de las aplicaciones, sobre todo aquellos que se ubican en los cantos del panel, pueden no estar visibles por la curvatura. Esto, sobre todo lastra la experiencia de visualización al no poder ver, por ejemplo, un icono completo o al hacer que los textos sean mucho más pequeños para que quepan en la pantalla.

El Apple Watch, en cambio, tiene un diseño cuadrado, y su pantalla también hereda esta forma. No hay una desproporción en los cantos, por lo que el texto se puede mostrar de una forma más completa, sin necesidad de reducirlo. La visualización de los iconos y otros elementos de la interfaz, además, también están correctamente adaptados. Fuera de Apple también vemos algunos ejemplos, como el Huawei Watch Fit, que su pantalla rectangular permite, incluso, visualizar pequeños vídeos a modo de totorales para realizar los ejercicios.

En software y funciones casi ningún reloj gana al Apple Watch

watchOS es, probablemente, el mejor sistema operativo para un reloj inteligente. Sobre todo, si tenemos en cuenta la cantidad de apps que hay disponibles para el Apple Watch, las múltiples funciones para la salud, y la extrema sincronización que tiene con el iPhone. No hay un smartwatch para Android con similares prestaciones a nivel de software. Huawei, por ejemplo, utiliza HarmonyOS, su sistema operativo propio, y si bien ofrece una muy buena sincronización con los smartphones de la compañía, no incluye tantas apps de terceros como watchOS, por lo que su uso está limitado a las aplicaciones propias.

Samsung, por otro lado, juega en una liga algo más similar a la de Apple y sus Apple Watch. El último smartwatch de la compañía incluye una capa de personalización propia bajo WearOS, el sistema operativo de Google para relojes inteligentes. Esta interfaz sí permite descargar una gran cantidad apps desde Google Play Store y utilizar servicios y aplicaciones de terceros, como por ejemplo Spotify, directamente desde el reloj. WearOS también incluye compatibilidad con el asistente de Google y, por supuesto, las apps de la compañía. Los Galaxy Watch, además, también tienen una excelente sincronización con los dispositivos Android. No obstante, y en mi experiencia, los servicios y funciones que ofrece tanto Samsung como WearOS no están a la altura de watchOS y su intuitiva interfaz.

Apple por otro lado, reina en las funciones relacionadas con la accesibilidad. El Apple Watch ya cuenta con múltiples opciones que permiten un mejor control de la interfaz, como la posibilidad de realizar acciones mediante gestos con las manos gracias, y añadirá nuevas funciones adicionales próximamente. Entre ellas, la posibilidad de controlar algunas apps directamente desde el iPhone. Ningún smartwatch para Android ofrece estas características.

¿Son los Samsung Galaxy Watch 4 o Pixel Watch una alternativa digna al Apple Watch para Android?

Lo cierto es que hay alternativas muy interesantes al Apple Watch para Android. Samsung, por ejemplo, tiene su Galaxy Watch 4, que es probablemente un de los relojes inteligentes más completos del mercado y compite frente a frente con el Apple Watch Series 7. Google, además, anunciará pronto su reloj inteligente, el Pixel Watch. De nuevo, con prestaciones para competir frente al último smartwatch de Apple.

Ninguno de estos dos modelos, sin embargo, superan o igualan al Apple Watch. Son, en mi opinion, solo alternativas, pero no dignas para hacer frente a Apple. El Samsung Galaxy Watch 4, por ejemplo, tiene características relacionadas con la salud que también vemos en el reloj de la compañía de Cupertino, como el medidor de oxígeno en sangre. Pero tiene una pantalla redondeada, y ya hemos visto lo poco útiles que resultan estos paneles en dispositivos tan pequeños. Al Pixel Watch le sucede algo similar. Añadiendo, además, que el procesador que incluye es ridículamente antiguo, y esto podría perjudicar a nivel de rendimiento y eficiencia.

Cambiar el formato de redondo a cuadrado o crear un ecosistema más completo e intuitivo podría ser suficiente para que estos relojes puedan convertirse en la mejor opción al Apple Watch. Veremos si en un futuro los fabricantes apuestan por modificar el diseño de sus dispositivos.