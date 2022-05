¿Recuerdas cuando Donald Trump juró no tener intenciones de regresar a Twitter? Pues parece que a él se le ha olvidado. Según un nuevo documento publicado por la SEC que recoge Gizmodo, el expresidente del Gobierno de los Estados Unidos podría regresar a Twitter dentro de muy poco.

En dicho documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), se detallan los acuerdos de exclusividad entre Donald Trump y TruthSocial; su recién lanzada red social que parece no haber comenzado con el pie derecho.

Según describe en el mismo, "El Presidente Trump está generalmente obligado a hacer cualquier publicación de redes sociales en TruthSocial y no podrá hacer la misma publicación en otro sitio de medios sociales durante las siguientes 6 horas. A partir de entonces, es libre de publicar en cualquier sitio al que tenga acceso".

Pero hubo una última sección del texto que llamó la atención, y es que parece indicar que Trump tendrá la libertad de publicar en 'cualquier' red social, siempre y cuando su mensaje sea de sentido político. Por supuesto, para una personalidad con el título de 'expresidente de los Estados Unidos' bajo el brazo, es difícil discernir entre qué mensajes pueden considerarse políticos, y cuáles no.

Además, Trump podrá hacer publicaciones desde una cuenta personal relacionada con mensajes políticos; recaudación de fondos o esfuerzos para conseguir votos en cualquier sitio de medios sociales, en cualquier momento. SEC

Aunque esto no confirma que Trump vaya a regresar, parece que el equipo detrás del expresidente está preparando suficientes áreas grises para dejarle libertad de movimiento en cualquier momento. Según sus propias declaraciones, Donald Trump no tiene intenciones de volver a esta red social; pero este documento parece confirmar que esta puerta no se ha cerrado del todo.

Por supuesto, esta situación solo se daría en caso de que Elon Musk lograse finalizar la compra de Twitter. Además, también se tendría que eliminar el veto de Trump en la red social; por lo que tampoco será algo que veremos de la noche a la mañana.

Trump, Musk, Twitter y el cuento de nunca acabar

La historia entre ambos magnates parece no terminar nunca. Musk, por su parte, todavía se encuentra a la mitad de una enorme compra. 44 mil millones de dólares han sido destinados exclusivamente a la adquisición de Twitter, pero parece que la historia no acaba aquí.

Hace muy poco, vimos un ligero tambaleo en las negociaciones. El empresario suspendió temporalmente la compra de la plataforma. Todo apunta a que Musk no se fía de los datos de bots que Twitter le ofreció antes de la compra. Ahora, tal y como si se tratara del drama Succession, tendremos que esperar para saber cómo acaban las aventuras del magnate y su nuevo juguete.