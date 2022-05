La FTC (Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos), que entre sus diversas tareas tiene inspeccionar las adquisiciones de empresas, ahora tiene en la mira la compra de Bungie por parte de Sony, que se acordó por 3.600 millones de dólares. De acuerdo a un reporte de The Information, el organismo abrió una investigación para cerciorarse que dicho movimiento cumple con todas las normas.

Aunque es poco probable que la adquisición de Bungie esté en riesgo de venirse abajo por una cuestión regulatoria, cada vez es más evidente que la FTC mira con lupa a las tecnológicas. Desde hace algunos años, y debido al gran poder que acumulan empresas como Apple, Google, Facebook y Microsoft, por mencionar algunas, el gobierno de los Estados Unidos ha dedicado más esfuerzos para frenar acciones que, según su consideración, ponen en riesgo la libre competencia.

Sin embargo, la compra de Bungie por Sony dista mucho de la magnitud del acuerdo entre Microsoft y Activision, que también está siendo investigado por la FTC. Los de Redmond están en proceso de tomar control de una de las editoras de juegos más grandes del mundo. Todo a cambio de 68.700 millones de dólares, lo que la convierte en la adquisición más grande en la historia de los videojuegos. Esto, además, le permitirá a Microsoft convertirse en el tercer gigante del sector —por detrás de Sony y Nintendo—.

Bungie y Sony ya movieron ficha

Bungie y Sony seguramente tenían previsto una intervención de la FTC, y desde un principio se prepararon para ello. Cuando anunciaron la compra, dejaron claro que Bungie se mantendrá como una compañía independiente. No solo a nivel creativo, también operativo. Lo anterior les permitirá seguir publicando sus propios juegos. De hecho, Bungie no formará parte de PlayStation Studios, aunque sí podrán involucrarse en temas de asesoramiento y apoyo dado su enorme experiencia en los "Juegos como servicio" —que es el principal motivo por el que fueron adquiridos—.

Por otra parte, Bungie y Sony confirmaron que Destiny, así como los futuros juegos del estudio, seguirán siendo multiplataforma. Dicho en otras palabras: no serán exclusivos de las consolas PlayStation.

"La exitosa trayectoria de Bungie en la publicación multiplataforma y en los juegos como servicio nos ayudará a hacer realidad nuestras ambiciones de llevar a PlayStation más allá de la consola y aumentar nuestra audiencia potencial. Seguirán siendo independientes y multiplataforma, disfrutarán de libertad creativa y su trayectoria en el desarrollo de franquicias de gran éxito en el género de disparos de ciencia ficción complementará en gran medida la cartera de IPs de Sony Interactive Entertainment." Sony

Este fue el mismo camino que siguió Microsoft con Call of Duty . El popular First Person Shooter de Activision, una vez que sea administrado por los de Redmond, seguirá viendo la luz en las consolas de Sony. Más allá de ser una decisión para no fragmentar a una comunidad compuesta por millones de jugadores, también tiene como objetivo quedar bien ante la FTC.