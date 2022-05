Los podcasts se han convertido en uno de los métodos de entretenimiento más populares. Sin embargo, incluso antes de que tomaran vuelo, Apple ya nos permitía escuchar y descargar nuestros programas favoritos desde su app Podcasts. Esta llega integrada de forma nativa en iOS, iPadOS, macOS e incluso una versión web.

Aunque la aplicación funciona de las mil maravillas y cuenta con una interfaz bastante intuitiva, tiene un problema que a veces cuesta solucionar. Dicho problema son las descargas automáticas, que comienzan sin que nos demos cuenta y que podrían comerse parte de nuestro plan de datos mensual.

Por esto, el día de hoy vamos a mostrarte cómo desactivar las descargas automáticas de la app Podcasts en tu iPhone o iPad. En unos sencillos pasos podrás comenzar a escuchar tus programas sin el miedo de que se descarguen de fondo; cosa que no solo acabará afectando a tu consumo de datos, sino también a tu almacenamiento interno.

Cómo desactivar las descargas automáticas de podcasts en iPhone y iPad

Para desactivar las descargas automáticas de podcasts en tu iPhone o iPad, solo asegúrate de seguir estos pasos que dejaremos más abajo. Este procedimiento consta de dos partes, una en la app Ajustes, y otra en la propia app de podcasts.

Primera parte

Abre la aplicación Ajustes de tu iPhone. Aquí, dirígete hasta Podcasts. En el apartado Descargas, desactiva Descargar al guardar. Además, puedes activar Eliminar descargas reproducidas para deshacerte de forma automática de aquellos podcasts que ya hayas escuchado. Posteriormente, busca el apartado Descargas automáticas. Desactiva Activar al seguir. Opcionalmente puedes desactivar también Permitir por red celular. Al apagar esta última, tu iPhone ya no podrá descargar los episodios mediante datos, por lo que tendrás que conectarte a una red Wi-Fi si quieres hacerlo.

Una vez hayas desactivado lo anterior, los episodios de la aplicación Podcasts ya no se descargarán de forma automática. Sin embargo, es probable que ya tengas algunos descargados en tu iPhone o iPad y no sepas como eliminarlos. Solo sigue el procedimiento para limpiar tu almacenamiento de audios que ya no utilizas.

Segunda parte

Muy bien. Ahora cada vez que te suscribas a un nuevo canal de podcasts, estos ya no se descargarán de forma automática. No obstante, aquellos a los que ya estás suscrito comenzarán a descargar contenido cada vez que suban un nuevo episodio.

Lamentablemente, Apple no incluye un control para esta opción dentro del menú Ajustes. Sin embargo, puedes controlarlo desde la app de Podcasts. Este procedimiento puede ser un tanto engorroso, y es que tendrás que abrir uno por uno todos los canales de podcasts a los que te encuentras suscrito.

Abre Podcasts en tu iPhone. Ve a la pestaña Biblioteca. Entra a alguno de los podcasts a los que estás suscrito. Una vez en la pantalla principal de dicho canal, toca en los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Toca en Configuración. Ahora, desactiva Descargas automáticas. Repite este procedimiento en cada uno de los canales a los que estás suscrito.

Cómo eliminar podcasts descargados en iPhone y iPad

Si quieres eliminar los podcasts que se han descargado de forma automática en tu iPhone, solo haz lo siguiente.