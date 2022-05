Gorillas no pasa por un buen momento. Un día después de que la startup de entregas ultrarrápidas anunciara que despedirá a 300 personas, el CEO y fundador, Kagan Sumer, envió un correo a los empleados en el se que les informó que la empresa está en un período de "selección natural". En el documento, filtrado y publicado por Business Insider, Sumer reconoce la caída en picado de un negocio que empezó pisando fuerte el año pasado.

El servicio que promete entregar la comida del supermercado en 15 minutos llegó a varias ciudades europeas con una gran apuesta que, con los meses, se ha ido desinflando. El CEO de Gorillas vaticina que solamente una o dos compañías de este sector sobrevivirán a la situación actual. La mala racha en la bolsa y una estrategia que parece no haber tenido el resultado esperado son el origen de unos recortes que afectan sobre todo a Dinamarca, Italia, Bélgica y España, los mercados más verdes para Gorillas.

Los rumores afirman que incluso podría abandonar estos países si no consiguen una coinversión con empresas del sector o si no llega un fondo para rescatarlos. Magdalena Szuszkiewicz, gerente general de Gorillas para España, señaló a Hipertextual que el objetivo es asociarse con compañías dentro del sector del delivery o del retail, como supermercados. No plantean, por lo tanto, abandonar España hasta que no jueguen esta carta.

Del éxito al casi fracaso del sector

Kagan Sumer hizo el anuncio oficial del despido de 300 personas, que afectará sobre todo a los trabajadores de las oficinas de la startup. En el correo filtrado, el CEO de Gorillas explica que en los último dos años se inyectaron miles de millones a la startup, lo que supuso un crecimiento brutal en muy poco tiempo. No solo a Gorillas, también a otras empresas del sector como Getir o GoPuff. "Todos eran ganadores, todos tenían acceso al capital y todas las empresas tenían altas valoraciones", añade.

No obstante, el mercado está ahora del revés y, define, de la codicia se ha pasado a la cautela. De haber 30 jugadores en el sector, se pasó a 15 un año después. Ahora, es posible que solamente sobrevivan una o dos. Sumer espera que Gorillas sea una de ellas.

"Estos tiempos desafiantes definirán a los ganadores en nuestra industria… aunque

Gorillas está en la pole position para ganar, necesitamos cambios más fundamentales para fortalecer nuestra posición". Kagan Sumer

La estrategia se centrará a partir de ahora en juntar todos los esfuerzos en los mercados más potentes para Gorillas: Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos. Lo que pasará en los otros mercados, entre ellos España, es todavía una incógnita. Por ahora, nadie esconde, ni siquiera el CEO de Gorillas, que las cosas no pintan bien para las entregas ultrarrápidas. Llegaron pisando fuerte, quizá demasiado para sobrevivir al mercado altamente saturado del delivery.