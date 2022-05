Telegram es, sin duda, una de las opciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Además, también es un gran gestor de descargas y opciones para casi cualquier cosa que puedas imaginar. Sin embargo, a pesar de tener un mejor nivel de seguridad que otras apps como WhatsApp o Messenger, sigue sin ser del todo privada como nos gustaría. Por ello, hoy te traemos seis ajustes de seguridad que puedes aplicar en tu cuenta de Telegram para reforzar este apartado.

Muchas de estas opciones vienen desactivadas de forma predeterminada en la aplicación, pero con solo activarlas nuevamente tendremos un mayor nivel de protección. Después de todo, Telegram nos permite controlar funciones de encriptación, privacidad y uso de datos personales; algo en lo que no todas las apps de este estilo nos dejan meter mano.

Por esto, si quieres reforzar tu seguridad y la de tus dispositivos al usar Telegram, te recomendamos que sigas esta guía. El proceso, como siempre, es bastante sencillo, así que solo sigue los pasos y en unos minutos tendrás una cuenta mucho más segura.

1. Esconde tu número de teléfono

Si has hablado con alguien por Telegram usando tu usuario, pero no quieres que sepa tu número telefónico, existe una manera de ocultarlo. Además, puedes elegir quiénes quieres que lo vean, y quienes no; o si prefieres que nadie pueda hacerlo. La decisión queda en ti, solo tienes que hacer lo siguiente.

Entrar a Telegram. Abre los Ajustes de la app. Ve a Privacidad y seguridad. Selecciona Número de teléfono. Aquí, puedes elegir si quieres que lo vean solo tus contactos o nadie en absoluto.

2. Usa los chats secretos de Telegram para mayor privacidad

Pasos para iniciar un chat secreto en Telegram

A diferencia de otros servicios como WhatsApp o Signal, los mensajes de Telegram no están cifrados completamente —terceros no pueden acceder a los mensajes, pero Telegram sí—. Sin embargo, existe algo que podemos hacer para tener conversaciones más seguras, y tiene que ver con una propuesta de la aplicación.

Solo tienes que activar el modo Chat Secreto. Con esta función, tus mensajes tendrán una capa más de protección y, ahora sí, tendrás el cifrado completo.

Abre cualquier chat de Telegram. Toca en el nombre o la imagen del contacto. Selecciona los tres puntos que aparecen a mano derecha. Aquí, elige Iniciar chat secreto. La otra persona tendrá que aceptar la petición de chat secreto. Una vez lo haga, podrán comenzar a hablar de forma completamente privada.

Hay algunos problemas con el Chat Secreto de Telegram. Por ejemplo, algunos dispositivos no pueden acceder a él por los motivos que sean. Además, no podrás ver un chat secreto en tus otros dispositivos; de esta forma, si lo inicias en tu iPhone, no podrás continuarlo en tu ordenador.

3. Elimina tus antiguas imágenes de perfil

A diferencia de otras apps de la misma categoría, cuando cambias tu foto de perfil en Telegram, las anteriores siguen siguiendo visibles para los demás usuarios. Por esto, si alguien ve tu imagen actual, también podrá ver el resto con solo deslizar a izquierda o derecha.

Si no quieres que esto ocurra, puedes eliminar tus fotos anteriores, o limitar quiénes pueden acceder a ellas. El proceso es bastante sencillo, solo haz esto.

Entra a Telegram. Ve a la pestaña Ajustes. Toca en Editar y posteriormente en tu foto de perfil. Ahora podrás ver tu historial de fotos deslizando a la derecha. En caso de tener iPhone, puedes tocar el icono de la papelera en la esquina inferior para eliminar la imagen. Si tienes Android, toca en los tres puntos en la esquina superior, y después en Eliminar.

Además, si quieres limitar quiénes pueden ver tus fotos de perfil de Telegram, también puedes hacerlo.

Entra a Ajustes de Telegram. Ve a Privacidad y Seguridad. En Foto de perfil, elige quiénes pueden verla.

La opción recomendada es Mis contactos, de esta forma, solo quienes estén agregados en tu lista podrán acceder a ellas.

4. Agrega un código de acceso y configura Face ID

Pasos para establecer un código de desbloqueo en Telegram

Puedes limitar quién accede a tu app de Telegram en tu dispositivo. Para ello, puedes establecer un código de desbloqueo en tu aplicación. Si tienes un iPhone con Face ID o Touch ID, también puedes configurar cualquier de estos dos métodos para acceder a Telegram.

Entra a los Ajustes en Telegram. Ve a Privacidad y seguridad. Aquí, ve a Código. Escribe el código. Posteriormente puedes activar Face ID para desbloquear.

5. Limita quién puede llamarte en Telegram

Si suelen llamarte personas no deseadas a través de Telegram, o quieres evitar que esta situación suceda en un futuro, puedes modificar esta función.

Entra a los Ajustes de Telegram. Aquí, ve a Privacidad y seguridad. Escoge Llamadas y selecciona quién puede hacerlo. La opción más recomendada es Mis contactos.

6. Que no se descarguen todas las fotos

Pasos para limitar la descarga de multimedia en Telegram

Si no lo has configurado correctamente, probablemente todas las imágenes que recibes por Telegram se descargan automáticamente. Esto puede ser genial para ahorrar tiempo, pero también puede acabar siendo en detrimento a tu almacenamiento y datos móviles. Para detenerlo, solo haz lo siguiente.

En los ajustes de Telegram, abre Datos y almacenamiento. En la sección Autodescarga de multimedia verás dos opciones: Con datos móviles y Con Wi-Fi. Entra a ambas y desactiva Autodescargar multimedia.

También puedes elegir que Telegram elimine periódicamente las imágenes y datos multimedia eliminados.

En Datos y almacenamiento, ve a Uso de almacenamiento.

En Conservar multimedia, desliza el indicador hasta el límite que prefieras. Puedes elegir entre 3 días, 1 semana, 1 mes o infinito (este último, por supuesto, no va a eliminar tus datos).