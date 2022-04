Elon Musk, la persona más rica del mundo, no tiene un hogar. El director de Tesla y SpaceX reveló tan sorpresiva situación personal durante una entrevista con Chris Anderson, dueño de TED Talks. Seguramente la pregunta que te estás haciendo ahora es: ¿entonces en dónde vive la persona cuya fortuna actual es de aproximadamente 220.000 millones de dólares? Pues el círculo cercano es su salvación.

"Ni siquiera tengo un hogar en este momento, literalmente me estoy quedando en casa de amigos. Si viajo al Área de la Bahía [Silicon Valley, en California], que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente roto entre las habitaciones libres de mis amigos", dijo Elon Musk.

La respuesta de Elon Musk fue a raíz de un interesante cuestionamiento por parte de Anderson, quien abordó el tema de la disparidad económica que existen entre las personas hoy en día. Una parte importante de la sociedad considera que la existencia de multimillonarios excéntricos es una burla cuando hay millones de personas en situación de pobreza, por mencionar solo uno de los muchos problemas relacionados al tema.

Elon Musk, ciertamente, nunca se ha distinguido por presumir lujos de manera pública. El susodicho es consciente de los problemas en los que estaría envuelto si su forma de vida fuera muy distinta: "Sin duda, sería muy problemático si estuviera gastando miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero ese no es el caso". Musk agregó que no solo no tiene casa, tampoco un yate porque ni siquiera toma vacaciones.

¿Y su jet privado? Es bien sabido que Elon Musk tiene una aeronave en la que se transporta regularmente. No obstante, según menciona, su propiedad y uso están ligados a un tema laboral: "No es que mi consumo personal sea alto. O sea, la única excepción es el avión, pero si no lo uso tengo menos horas para trabajar."

Elon Musk no vive rodeado de excentricidades

Esta no es la primera vez —y probablemente tampoco la última— en la que Elon Musk, o alguien de su círculo cercano, nos sorprende al revelar su aparente estilo de vida. Apenas el pasado marzo, Grimes, cantante y ex pareja de Musk, dejó claro que el magnate "no vive como multimillonario", sino a un extremo contrario:

"El tío vive a veces por debajo del umbral de pobreza. Hasta el punto en el que yo estaba como: ¿podemos no vivir en una muy insegura casa de 40.000 dólares? ¿Dónde los vecinos nos graban, y no hay seguridad, y donde me paso comiendo mantequilla de cacahuete durante ocho días seguidos?"

A mediados de 2020, Elon Musk afirmó que vivía en un hogar de 50.000 dólares que alquila a SpaceX. "La única casa que tengo es la casa de eventos en el Área de la Bahía. Si la vendiera, la casa tendría menos uso, a menos que la comprara una gran familia, lo que podría suceder algún día." Por sus declaraciones recientes a Anderson, se entiende que dicha propiedad finalmente se vendió.

Lo que haga o diga Elon Musk siempre tiene mucha exposición, pero no tanta como ahora. El sudafricano tiene los reflectores encima tras presentar una oferta de 43.000 millones de dólares para comprar Twitter. Aunque desde un principio se veía como un movimiento sumamente complicado, Musk dijo tener un plan B —que aún desconocemos— si la junta directiva no aceptaba su ofrecimiento. Mientras tanto, la red social activó la 'píldora envenenada' para evitar que la compañía se convierta en el nuevo "juguete" de Elon Musk. Eso sí, el desenlace de esta historia, que podría marcar el futuro inmediato de la plataforma, todavía está por conocerse.