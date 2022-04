Como se había anunciado, Caballero Luna (Moon Knight) se convirtió en la puerta abierta a la mayor parte del mundo sobrenatural de Marvel. También en la conexión entre futuros proyectos que incluyen el estrato más misterioso de La casa de las ideas. Pero no todo se trata de una percepción a mediano y largo plazo. Según la más reciente promoción de Doctor Strange en el multiverso de la locura hay un vínculo entre la película y la historia de Marc Spector. Uno que podría unir no solo ambas historias, sino asegurar que las producciones de Marvel comienzan a entretejer un nuevo hilo de historias.

Se trata de una conexión sutil pero definitiva. En la promoción más reciente de la secuela de Doctor Strange pueden verse varias escenas nuevas que le relacionan con Caballero Luna. Entre ellas, una que muestra con gran claridad a Defender Strange mientras comparte un diálogo corto con América Chávez.

Lo particular no son las frases que comparten los personajes, sino algo más sutil. Al analizar la escena puede verse que la manifestación mágica que rodea a Strange es de color blanco. Una tonalidad que hasta ahora no se había mostrado en ninguno de los avances previos y en que el más reciente se hace un curioso hincapié. En específico, en dejar claro que no es una decisión estética, ni tampoco que obedece a algún efecto secundario en la secuencia.

Por curioso que parezca, en el tercer capítulo de Caballero Luna (Moon Night) pudo verse la misma manifestación de magia y con exacta tonalidad cromática. Y no parece haber sido fruto de la casualidad ni mucho menos de una especie de decisión artística aleatoria. En la serie, durante la secuencia que muestra la reunión de avatares de diferentes dioses, puede ver que el de Osiris utiliza magia.

Selim (Khalid Abdalla) somete a Khonshu cuando el dios de la luna intenta atacar a Arthur Harrow (Ethan Hawke) en la audiencia de la Enéada de Caballero Luna. Por curioso que parezca, tiene el mismo tono de color (y de hecho, el efecto visual es idéntico), al visto en el clip Doctor Strange 2. Un detalle que abrió el debate entre fanáticos sobre las conexiones que podrían ocurrir entre la película y la serie. Más allá, entre ambas cosas y los proyectos a mediano plazo que involucran a criaturas mágicas.

La magia en Marvel, un secreto bien guardado

Marvel Studios | Disney Plus

El mundo mágico en Marvel se ha mostrado hasta ahora de manera desigual y en aspectos muy puntuales. Pero es evidente que el estudio intenta crear conexiones ya sean visuales o argumentales entre los diferentes estratos de un espacio argumental nuevo. Hasta ahora, la magia verde era considerada como parte de todo lo relacionado al tiempo y su funcionamiento. Como se recordará, es el color de la piedra que controla el flujo temporal y también, la que produce los diagramas del Ojo de Agamotto.

A la vez, se mostró la magia púrpura como la que utilizó Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en WandaVision. Y al menos en el show se relacionó con el lado más oscuro y complicado del mundo sobrenatural de Marvel. Por supuesto, ya es conocida la tonalidad rojo escarlata de la magia del caos utilizada por la Wanda de Elizabeth Olsen. Y también, algunas versiones en color dorado y naranja como magia defensiva de los magos del Sanctum Sanctorum.

Pero hasta ahora, la magia blanca es por completo desconocida en el Universo Cinematográfico de Marvel. El cambio ha sido sorprendente, porque durante la promoción de la secuela de Doctor Strange se mostró al Hechicero usando magia roja o verde. ¿Tiene algún especial significado para las conexiones entre películas? No parece ser casual el lanzamiento del clip en concordancia con el capítulo de Caballero Luna (Moon Knight). De modo, que podría suponerse se trata de información complementaria tanto de la película como la serie.

Una red de interconexiones en Caballero Luna

Marvel Studios | Disney+

Durante los últimos meses, las interconexiones en el Universo Cinematográfico de Marvel se han hecho mucho más obvias. De hecho, Brian Curtis, productor ejecutivo de Caballero Luna (Moon Knight), habló con Screen Rant acerca de los lazos entre las producciones de Marvel. En sus palabras, no solo las líneas que vinculan a proyectos dispares se han hecho más evidentes. También se han convertido en líneas más elaboradas y consistentes.

“Hay múltiples elementos de Caballero Luna (Moon Knight) que nos entusiasman en Marvel Studios. Pero uno de los aspectos únicos de este personaje es que lleva a Marvel Studios a sus raíces de Iron Man y Tony Stark”, dijo Curtis en la entrevista. “Ese fue un personaje que obviamente se construyó desde cero, y es lo mismo con Marc Spector”.

Para el productor se trata de repetir el fenómeno de crear un universo interconectado como el de las primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel. Solo que ahora, los protagonistas serán una nueva generación o incluso personajes por completo nuevos. Y un buen ejemplo es Caballero Luna.

“Abrazamos absolutamente los aspectos sobrenaturales (en Marvel). Desde los dioses egipcios y, en especial, este despiadado dios egipcio Khonshu que manipula a Marc para que cumpla sus órdenes”, detalló. “Estamos aceptando todo eso. Nos encantan las cosas que surgen en la noche. No hay apego al Universo cinematográfico de Marvel actual. Es completamente nuevo y se embarca en una aventura desconocida. Realmente creemos que los fanáticos van a disfrútala”.