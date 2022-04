Conforme vamos conociendo a nuevos superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, se nos plantea la misma pregunta sobre ellos, relacionada con el pasado de la franquicia; y, más concretamente, con lo que ocurre al final de Avengers: Infinity War (2018). A saber, ¿desaparecieron durante un lustro tras el chasquido letal del Thanos de Josh Brolin con el Guantelete del Infinito? Así que ahora toca aplicar esta cuestión a protagonista de Caballero Luna (2022), la serie de Disney+.

Si al comienzo del episodio “We Interrupt this Program” (1x04) de WandaVision (2021) nos explican Jac Schaeffer y su equipo, con bastante elocuencia audiovisual, lo que supone desvanecerse y volver cinco años más tarde a causa del genocidio universal del Titán Loco, su compatriota Jeremy Slater y el suyo han optado por la sutileza y no por responder a esta duda de un modo tan espectacular. Se limitan entonces a incluir un detalle al respecto en “Summon the Suit” (1x02).

En este capítulo de Caballero Luna, el Steven Grant de Oscar Isaac descubre que la llave escondida en su apartamento es de un trastero alquilado en el que Marc Spector, su otro yo al que conoce, guarda unas cuantas cosas comprometidas. Entre ellas, su pasaporte estadounidense vigente. Y en el mismo leemos que nació en marzo de 1987 en Illinois y la fecha en que este documento legal fue expedido: el 14 de diciembre de 2018, seis meses después del crimen monstruoso de Thanos.

El pasaporte legítimo del Caballero Luna

Marvel Studios | Disney+

Esta particularidad indica, por supuesto, que el personaje no se esfumó con la magia de las Gemas del Infinito en manos de este igual que Peter Quill o Star-Lord, Drax, Groot, Mantis, Hope van Dyne o la Avispa, Monica Rambeau, Nick Fury, Peter Parker o Spider-Man, Sam Wilson o en esa época, Stephen Strange o el Doctor ídem, Wanda Maximoff o Yelena Belova. Menuda masacre.

Sin embargo, como señala Cooper Hood en Screen Rant, “existe la posibilidad de que los detalles del pasaporte de Marc sean falsos, pero ese no parece ser el caso” en Caballero Luna. Por lo que hacen los policías a las órdenes del Arthur Harrow de Ethan Hawke, la Bobbi Fitzgerald y el Billy Kennedy de Ann Akinjirin y David Ganly, que se presentan en el piso del Steven Grant de Oscar Isaac y lo detienen.

A partir del pasaporte encontrado, estos buscan su historial, por el que se le considera un fugitivo de la justicia. Pero, si el documento fuera falso “para un criminal de alto nivel como Marc, tendría más sentido para él tener un nombre ficticio con su identidad falsa”. Y, “dado que la policía pudo rastrear su pasado a través del pasaporte”, este debe ser “legítimo, junto con la fecha de emisión”.