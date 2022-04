Andrew Garfield quiere poner una pausa a su frenética carrera como actor después de un exitoso 2021. El estadounidense de 38 años ha confirmado en una entrevista a Variety que se tomará un descanso de la actuación tras su papel en Under the Banner of Heaven, la miniserie dirigida por David Mackenzie y basada en el libro homónimo de Jon Krakauer.

"Voy a descansar un poco", ha confirmado Andrew Garfield al entrevistador Marc Malkin. "Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y simplemente ser un poco persona durante un tiempo. Porque, como sabes, esta temporada de premios ha sido una lavadora". "Necesito ser un poco normal durante un tiempo", continuaba el actor.

Las declaraciones sobre su descanso de la actuación llegan, como él mismo ha comentado, tras de un 2021 repleto de éxitos. En parte, por su papel protagonista en la película de Netflix Tick Tick…Boom!, dirigida por Lin-Manuel Miranda y en la que Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson, un compositor cerca de cumplir los 30 años frustrado por no haber alcanzado sus objetivos. Ese mismo papel hizo que Andrew Garfield ganara el Globo de Oro 2021 a Mejor actor de Comedia o Musical y llegara a los Premios Óscar con una nominación en la categoría de Mejor Actor, aunque la estatuilla finalmente se la llevó Will Smith.

Andrew Garfield como Jeb Pyre en Under The Banner of Heaven, el último papel antes de su descanso

Andrew Garfield también ha recibido un gran protagonismo por su aparición en Spider-Man: No Way Home, papel que, de hecho, negó en multitud de ocasiones durante las entrevistas que realizó para la promoción de la producción de Netflix. Su aparición en la película de Marvel hicieron resurgir los rumores y el entusiasmo de los fans por ver una nueva entrega de The Amazing Spiderman, aunque Andrew Garfield confirmó que no existían planes sobre una tercera parte de la franquicia que comenzó a protagonizar en 2012.

El último papel de Andrew Garfield antes de su descanso temporal es el del Detective Jeb Pyre, en Under the Banner of Heaven. Garfield interpreta a un detective que debe investigar a su propia iglesia después de que esta se encuentre involucrada en el asesinato de una joven.