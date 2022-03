Nacer en una familia de artistas renombrados puede ser una ventaja considerable si uno quiere unirse al negocio del clan. Y, si tu tío se llama Francis Ford Coppola y ha realizado unos largometrajes tan indiscutiblemente influyentes como los de la trilogía de El Padrino (1972-1990), que te patrocine constituye un auténtico lujo. Pero algo diferente pensaría Nicolas Cage como para cambiarse el apellido.

Cuenta Chanuri Kumara en Screen Rant que todo empezó con el compositor Carmine Coppola (1910-1991), padre del respetado cineasta y de la actriz Talia Shire, que interpreta a Connie Corleone en las famosas películas sobre los mafiosos italoamericanos con las que su hermano más ilustre adapta la novela homónima de Mario Puzo (1969), o a Adrian Pennino en la franquicia de Rocky (desde 1976).

Y otros parientes se han subido al carro cinematográfico. Sofía Coppola, hija de Francis, ha dirigido siete filmes hasta la el momento, como Las vírgenes suicidas (1999) o Lost in Translation (2003). A su primo Roman Coppola se lo conoce más como guionista de Viaje a Darjeeling o Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2007, 2012). Y sus hermanos Jason y Robert Schwartzman son, sobre todo, actores.

El uno encarna a Gideon Graves en Scott Pilgrim contra el mundo (Edgar Wright, 2010) o al M. Jean de El Gran Hotel Budapest (Anderson, 2014); y el otro se ha prodigado mucho menos. Igual que Marc Coppola, hijo mayor de August Coppola, que además tuvo al mediocre realizador Christopher Coppola y al ya mentado Nicolas Cage, que no necesita ninguna presentación, en verdad.

De Luke Cage a Nicolas Cage: desvincularse de Francis Ford Coppola

“Con un historial como ese, ser acusado de nepotismo era un riesgo constante”, explica Chanuri Kumara. “De hecho, las extensas conexiones familiares pronto se convirtieron en una carga para Cage, especialmente en lo que respecta a su ilustre tío, Francis Ford Coppola”. Los agentes de casting solían preguntarle por él en las audiciones, y su vínculo afectó al modo en que se relacionaba con colegas.

El intérprete había sido acreditado con su nombre real en The Best of Times (Don Mischer, 1981) y Aquel excitante curso (Amy Heckerling, 1982), donde encarna a Nicholas y a un compadre de Brad Hamilton (Judge Reinhold). Sin embargo, a partir de La chica del valle (Martha Coolidge, 1983), se le conoce como Nicolas Cage, y así consta para su Smokey en La ley de la calle (1983), de tito Francis.

Para este nuevo apellido artístico con el que le mentamos desde entonces, pensó en Luke Cage, uno de los primeros superhéroes de Marvel Comics afroamericanos en protagonizar una de sus publicaciones. Fue una creación de los guionistas Archie Goodwin y Roy Thomas y los dibujantes George Tuska y John Romita Sr. para el número uno de Luke Cage, Hero for Hire, serie lanzada en junio de 1972.

Con el diecisiete, pasó a titularse Luke Cage, Power Man en febrero de 1974; y más tarde, Power Man and Iron Fist, a partir del cincuenta en enero de 1978. Su fuerza sobrehumana y su piel irrompible se las debe al experimento de regeneración celular del doctor Noah Burstein al que se somete tras salir de la cárcel por un crimen que no había cometido. Así que le encanta que los planes salgan bien.

Sin problemas con la familia Coppola

Su elección tiene sentido sabiendo que a Nicolas Cage siempre le han gustado los cómics superheroicos. Pero, con este nuevo bautismo, hubo especulaciones sobre la contrariedad de Francis Ford Coppola, y que a ella se debía que no hubiese querido darle a su sobrino el papel de Vincent Corleone en El Padrino 3 (1990) sino a Andy García, que obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo.

Pero nada más lejos de la verdad. Sobre todo, si uno se fija en la consideración de la Academia de Cine de Hollywood para sus famosos galardones y, por lo tanto, en el acierto del cineasta al negarle el rol en la película; y en que Nicolas Cage también ha sido Vincent Dwyer en Cotton Club (1984) y el Charlie Bodell de Peggy Sue se casó (1986), ambas dirigidas por Francis Ford Coppola.