La agencia espacial rusa, Roscosmos, ha decidido retirar su participación en el proyecto internacional Icarus, dedicado a monitorizar desde el espacio los movimientos de los animales en la Tierra. Es otra de las muchas decisiones tomadas como contrapunto a las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la guerra de Ucrania. Los datos se toman desde la Estación Espacial Internacional, donde hay personal y aparataje de otras agencias espaciales. No obstante, el papel del país gobernado por Putin era esencial, por lo que su retirada pone en peligro la misión.

De hecho, poco después de que la agencia espacial rusa tomase esta decisión, los responsables del proyecto Icarus, dirigido por la Sociedad Max Planck, han publicado un breve comunicado, en el que señalan que ante esta situación tendrán que centrarse en las mediciones tomadas desde la Tierra.

Mientras tanto, el director de Roscosmos, Dimitry Rogozin, ha señalado en su cuenta de Twitter que continuarán ellos solos con el proyecto, sin los alemanes. Otra tarea espacial que pretenden realizar en solitario. Años de experiencia han demostrado que en la carrera espacial todo funciona mejor cuando un proyecto es colaborativo. Pero no parece que en la agencia espacial rusa estén dispuestos a continuar con esa tendencia.

¿Qué es el proyecto Icarus?

El nombre completo del proyecto Icarus es “cooperación internacional para la investigación animal utilizando el espacio”. Un nombre poco pegadizo, desde luego. Suena mucho mejor Icarus, que hace referencia a sus siglas en inglés.

Como su propio título indica, es un programa internacional, que no solo incluye a Rusia y Alemania. Los animales monitorizados están en todo el mundo, por lo que se ha requerido la participación de científicos de multitud de países. Estos se han dedicado a colocar una serie de sensores a aves, murciélagos, osos, jaguares, tortugas y otros muchos animales por todo el globo.

La monitorización de los animales también ayuda a monitorizar lo que ocurre en el planeta

Los datos tomados por estos sensores se envían a una antena ubicada en el módulo ruso de la Estación Espacial Internacional, de modo que, según relatan en un artículo sobre el proyecto publicado en Popular Science, se obtiene una especie de internet de los animales. Con esta comunicación espacial se puede hacer un seguimiento muy exhaustivo de sus comportamientos y sus migraciones y analizar sus posibles cambios. Esto es muy importante, no solo para estudiar a todas esas especies. También para comprender lo que ocurre en el planeta. Por ejemplo, se pueden estudiar las aves costeras para monitorizar la humedad. O comprobar cómo se comportan los murciélagos para analizar la expansión de ciertas enfermedades en África.

Pero para eso es muy importante que haya personal analizando los datos allí en el espacio. En esto tenía un papel muy importante la agencia espacial rusa. Es cierto que la NASA también participa. No obstante, la retirada de Roscosmos a causa de lo sucedido con la guerra de Ucrania supone un mazazo para el proyecto.

Los planes de futuro de la agencia espacial rusa a partir de la guerra de Ucrania

Tras parar el inminente envío de satélites de OneWeb desde el Puerto Espacial de Baikonur, en Kazajistán, Rusia decidió usar los cohetes Soyuz que se ahorraron para su propia carrera espacial privada.

Ahora, al romper sus lazos con Alemania y el resto de países participantes del proyecto Icarus, Rogozin señala su disposición a seguir ellos solos con el proyecto. No obstante, no debemos olvidar que los animales monitorizados no se encuentran solo en Rusia y que en esta misión hay científicos de todo el mundo implicados. No sabemos cómo pretenden hacerlo.



Lo que sí se sabe es que los responsables del proyecto Icarus planean romper con ese internet de los animales y seguir trabajando con antenas en la Tierra. Quizás llegue el momento de poder colocar nuevo aparataje en la estación espacial internacional, bajo el resguardo único de la NASA o la ESA. Hasta entonces, los conflictos en el espacio les obligan a focalizar todos sus esfuerzos aquí en la Tierra.