Las tablets y móviles Android se han convertido en el centro de nuestro trabajo, entretenimiento y vida social. Por esto, siempre es útil el tener más posibilidades que nos ayuden a extender la utilidad de estos dispositivos. Si estás buscando cómo conectar un móvil o tablet con Android a tu TV, aquí estamos para guiarte en el proceso y hacerlo lo más sencillo posible.

Para conectar un móvil o tablet con Android al televisor existe más de un método. Por supuesto, vamos a dejarte los más importantes y los más sencillos de llevar a cabo para que puedas lograrlo sin demasiados problemas.

No se trata de simplemente enviar el contenido de una aplicación al televisor. En este caso, vamos a mostrarte cómo duplicar la pantalla de tu dispositivo como si se tratara de un monitor extra. Así que mantente atento de los pasos a seguir para conectar un móvil o tablet con Android a la TV.

Conecta tu móvil o tablet Android a la TV

Android TV

En esta guía vamos a dejarte dos formas distintas de conectar un móvil o tablet Android a tu televisor. No obstante, ten en cuenta que en ambos casos vas a necesitar algunas cosas extra. Por supuesto, durante la explicación vamos a comentarte cuáles son para que puedas hacerte con ellos y lograr tu objetivo.

Transmite la pantalla de tu Android de forma inalámbrica

Una de las formas más sencillas de conectar una tablet o móvil Android a la TV es usando la tecnología inalámbrica que estos dispositivos incluyen de fábrica. Por supuesto, en caso de tener un televisor compatible con Google Cast o una tecnología parecida, no necesitarás mucho más. No obstante, en caso de no tenerlo, tendrás que hacerte con un dispositivo Chromecast o Android TV Box con el que podrás conectar tu móvil o tablet al televisor.

Si este segundo caso es el tuyo y no sabes qué dispositivo comprar, te recomendamos algunos que son compatibles con la función Google Cast:

Xiaomi MI TV Box S Reproductor Streaming en 4K Ultra HD, Bluetooth, Wi-Fi, Negro. Android 8.1 con alta capacidad de respuesta y smart control con buscador por voz. Disfruta del mejor contenido en alta definición de todas las plataformas de streaming. Comprar en Amazon

Nvidia SHIELD TV Pro Procesador Nvidia Tegra X1+ con reescalaodo de vídeo hd a 4K. Transforma tu Shield tv en un pc de gaming con cientos de títulos; guarda en la nube, juega con otros amigos con geforce now. Y todos los servicios de streaming disponibles. Comprar en Amazon

En cualquiera de los dos casos, en Android existen dos maneras de transmitir tu pantalla del móvil o tablet a la TV. En la primera de ellas, solo tendrás que deslizar el menú de Ajustes Rápidos y buscar la opción de Enviar Pantalla. Una vez pulses sobre ella, verás el icono de Chromecast o Android TV, y solo tienes que elegir de la lista de dispositivos compatibles aquel al que pertenezca tu TV.

No obstante, no todos los móviles o tablets Android cuentan con este atajo. Por esto, existe una segunda forma de hacerlo. Solo tienes que descargar la app Google Home a tu móvil o tablet. Cuando la tengas, solo ábrela y configura tu dispositivo y procede a Enviar Pantalla para iniciar el proceso.

Usa un cable compatible con tu dispositivo

En el caso de que prefieras un método más a la antigua, siempre puedes recurrir a un cable para conectar tu móvil o tablet Android al televisor. Para hacerlo, solo necesitas un cable HDMI/USB-C; de esta forma, podrás conectar un puerto a tu TV y el otro al conector USB-C de tu dispositivo. En caso de contar con un móvil con puerto microUSB, tendrás que buscar un adaptador que corresponda.

El mejor cable HDMI en oferta Cable HDMI 2.1 de 48Gbps y 2 metros, con certificado Ultra Alta Velocidad compatible con 4K120Hz, 144Hz 10K, 8K60Hz 4:4:4, DTS:X Dolby Atmos, eARC, Dynamic HDR, Compatible con Apple TV 4K, PS5, Xbox Series X, RTX3090. Comprar en Amazon

Incluso, en algunos casos podrías encontrar que tu tablet cuenta con puerto microHDMI. Si quieres usarlo, tendrás que comprar un cable compatible con esta entrada y que permita la salida de vídeo a HDMI estándar. Encontrarlos no es nada complicado, y con una simple búsqueda en webs como Amazon puedes darte por satisfecho.

Por supuesto, el procedimiento es más sencillo que el anterior. Solo conecta tu móvil o tablet Android a la TV usando el cable anteriormente mencionado, y listo. Ahora todo lo que ocurra en la pantalla de tu dispositivo Android será transmitido directamente a la TV, con audio incluido. Sin duda, esta es la opción más sencilla.