Lo que empezó siendo un sistema operativo para cámaras digitales se convirtió en Android, el sistema operativo favorito de la mayoría de fabricantes de teléfonos inteligentes. Luego llegaron otros dispositivos, como tabletas, relojes, altavoces inteligentes, televisores… En la actualidad, bajo el nombre de Android TV nos encontramos un sistema operativo instalado en televisores y en dispositivos que convierten tu televisor en una Smart TV con Android.

Con las ventajas de Android, Android TV se adapta a pantallas de gran tamaño en las que poder reproducir contenido multimedia como películas, series, canciones, vídeos de YouTube e incluso jugar a videojuegos o ver la previsión del tiempo. Además, Android TV integra una versión de Google Play con aplicaciones adaptadas a este entorno televisivo.

Veamos seis ejemplos de lo que puedes hacer con tu televisor gracias a este sistema operativo. Tan versátil como su versión para smartphones, con algo de paciencia y curiosidad podrás sacarle partido y hacer prácticamente lo que quieras.

Instalar aplicaciones más allá de Google Play

Normalmente, con las aplicaciones y juegos de Google Play tendrás suficiente para pasarlo en grande durante horas delante de Android TV. Pero, en ocasiones, necesitas una aplicación concreta que no está disponible en la Google Play televisiva. Bien porque no hay una versión adaptada al televisor o, directamente, porque no está en la tienda oficial.

Para instalar aplicaciones de fuera tendrás que activar esta opción. Se llama Fuentes desconocidas y está en Preferencias del dispositivo > Seguridad y restricciones. El siguiente paso puede variar según el método usado.

La manera más fácil es instalando un navegador web. A pesar de existir Google Chrome, Android TV no lo tiene habilitado. Así que mejor usar un navegador adaptado como Puffin TV o TV Bro.

Una vez tengas el navegador instalado podrás acudir a tiendas alternativas a Google Play y descargar el instalador correspondiente.

Enviar vídeo, música y archivos a Android TV

De la misma manera que tu teléfono Android guarda vídeos, audios y fotos, tu Android TV también puede. Así puedes ver tus propias películas o contenido sin necesidad de conectar un pendrive USB o acudir a la nube.

Aunque hay varios métodos y aplicaciones para enviar contenido a Android TV, y esto incluye la funcionalidad Transmitir integrada en Android y en Google Chrome, optaremos por una app concreta.

Se llama Send files to TV y es de lo más simple. Permite enviar contenido de tu teléfono a tu televisor con Android TV. Para ello emplea la conexión WiFi, por lo que ambos dispositivos han de conectarse al mismo punto WiFi.

Conectar a Android TV un mando de juego

Si quieres jugar a juegos en Android TV, qué mejor que conectando un mando de videojuegos. Puedes usar mandos USB pero también mandos inalámbricos genéricos o de consolas concretas.

La manera más simple es por USB, pero a través de Bluetooth también deberías poder conectar Android TV con cualquier mando compatible, como el de PlayStation 4 o PlayStation 5. Sólo tienes que encender el mando y, desde Android TV, ir a Preferencias del dispositivo > Añadir accesorio. Si todo va bien, se realizará la vinculación y ya podrás moverte por Android TV con el joystick y los botones del mando.

Foto: David Ortiz | Hipertextual

Personalizar la pantalla principal de Android TV

A medida que instalas aplicaciones y juegos, Android TV los va colocando en orden de instalación en la pantalla principal. De manera que la fila de apps acaba siendo un despropósito desordenado. ¿No sería mejor colocar en primer lugar las apps que más utilizas y dejar para el final, menos visibles, el resto?

Pulsando durante unos segundos el botón circular central de tu mando, el que sueles usar para seleccionar cosas, hará que aparezca un menú contextual. Entre las opciones, puedes quitar esa aplicación de la lista de favoritos, si la usas poco, o moverla para que aparezca entre las primeras.

También puedes hacer cambios desde Preferencias del dispositivo > Pantalla de inicio. En Personalizar canales puedes activarlos o desactivarlos.

Personalizar las recomendaciones del carrusel

Android TV, en función de tus apps y contenido visualizado, te da recomendaciones para que tengas más a la vista determinado contenido. Pero puede que esas recomendaciones no se ajusten a tus preferencias.

Desde Preferencias del dispositivo > Pantalla de inicio puedes desactivar esas recomendaciones si entras en Descubrir > Cerrar sesión. Y desde Preferencias del dispositivo > Pantalla de inicio > Personalizar canales puedes hacer varios cambios relacionados, como por ejemplo desactivar las previsualizaciones de vídeos y audios.

O, si lo prefieres, desde ese mismo sitio puedes activar y desactivar las aplicaciones que muestran recomendaciones en la pantalla de inicio, como YouTube o alguna de las muchas apps de Google Play.

Compartir Windows y Mac en Android TV

Mostrar en tu televisor lo que aparece en la pantalla de tu Android o de tu escritorio de Windows y Mac es posible gracias a la función Transmitir. Desde PC y Mac, puedes enviar vídeos, páginas web o mostrar toda la pantalla si tienes instalado Google Chrome.

Desde Más > Transmitir, Chrome detectará el dispositivo al que quieres enviar el contenido, el televisor o dispositivo con Android TV. Luego tendrás que elegir si quieres transmitir la pestaña que tienes abierta, un vídeo o el escritorio. Para ello, tendrás que pulsar en Fuentes. Al terminar, bastará con pulsar en Transmitir > Dejar de transmitir.