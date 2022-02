Los rumores llegaron a su fin. Disney y Lucasfilm dieron a conocer que Obi-Wan Kenobi, la próxima gran serie de Star Wars, se estrenará el próximo 25 de mayo en Disney Plus. Durante la semana anterior, un directivo de la plataforma de vídeo en streaming ya había adelantado —por error, evidentemente— el mes de estreno, pero es hasta hoy que conocemos el día concreto.

Sin duda, no hay mejor forma de festejar un mes que habitualmente asociamos al universo creado por George Lucas —por "May the 4th be with you"—. La serie de Obi-Wan Kenobi, el legendario maestro Jedi, es la más esperada del presente año por los fans de Star Wars; si bien El libro de Boba Fett también generó expectación entre la audiencia y Andor hará lo propio más adelante.

Una vez que Lucasfilm confirmó la fecha de estreno, seguramente no pasará mucho tiempo para ver el primer tráiler de Obi-Wan Kenobi. Será hasta ese momento cuando conoceremos más detalles en torno a la narrativa. Por ahora, sabemos que la producción se ambienta 10 años después de los eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith.

Ver más Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

Darth Vader, Inquisidores...

Gracias al arte conceptual oficial de Obi-Wan Kenobi fue posible saber que los Inquisidores tendrán protagonismo en la serie. Se trata de una agrupación de personajes cuyo objetivo es eliminar a los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66. Entre ellos, por supuesto, al maestro Kenobi. Esta semana se filtró que el Gran Inquisidor será interpretado por Rupert Friend, aunque de momento no hay un anuncio oficial.

Además, es bien sabido que Hayden Christensen volverá al universo Star Wars en Obi-Wan Kenobi. Aparentemente, no solo retomará su papel de Darth Vader, también el de Anakin Skywalker en algunas secuencias que tuvieron lugar en el pasado —antes de convertirse en un Sith—.

El reparto de Obi-Wan Kenobi está conformado por Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.