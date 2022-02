Como de costumbre cuando se trata del Universo Cinematográfico de Marvel, mientras las producciones no están del todo resueltas no hay mayor información sobre los proyectos. Si a esto se suman diversos inconvenientes, las reservas en cuanto a detalles son aún más estrictas. Una de las producciones que pueden entrar dentro de este rango es Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que será dirigida por James Gunn.

Parte de la preproducción de esta película estuvo marcada por la desvinculación de James Gunn del proyecto y su posterior reincorporación. James Gunn dirigió las dos primeras producciones y, en la actualidad, parte de su trabajo se puede ver en la vereda opuesta a Marvel: el director se encargó de El Escuadrón Suicida y de Pacemaker, dos historias del Universo Cinematográfico de DC.

A través de James Gunn, el Universo Cinematográfico de Marvel se expandió hacia historias ajenas a la tierra mediante Guardianes de La Galaxia, la primera película de esta saga. Hasta ese momento, más allá de algún guiño o referencia, las historias habían permanecido dentro de los límites de la tierra. El director ha sido clave para presentar una serie de héroes que luego serían incorporados de forma progresiva a otras historias, como las desarrolladas a través de Los Vengadores.

Hace poco, a través de su perfil en Twitter, el propio James Gunn compartió una imagen sobre Guardianes de La Galaxia Vol. 3 para dejar pensando a críticos y espectadores.

James Gunn, Guardianes de La Galaxia Vol. 3 y el detalle compartido

Se trata del boceto fotográfico basado en el personaje interpretado por Pom Klementieff, Mantis. Lo curioso es que no parece un retrato casual. La expresión que se muestra invita a pensar que está atravesando un momento de shock o de sorpresa ante algo que ve.

La imagen fue compartida junto con el siguiente mensaje: “Shooting this shot now” (filmando esto ahora). Por tanto, Guardianes de La Galaxia Vol. 3 se encuentra en fase de desarrollo, a más de un año de la fecha prevista para su estreno (el 29 de mayo de 2023). Aunque aún falta mucho para esta película, teniendo en cuenta que Spider-Man: No Way Home ya se ha estrenado y que durante este año se verán Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder, puede que el año que viene sea la apuesta más fuerte de Disney y Marvel dentro del cine de superhéroes.

Hasta el momento, a falta de una sinopsis oficial, parte del camino que afrontarán los Guardianes de La Galaxia tiene que ver con salida de La Tierra luego de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Se intuye que parte de este camino contará con el apoyo de Thor, quien parece haber sumado al grupo. Aunque sobre este último aspecto habrá que esperar por Thor: Love and Thunder.

Además del elenco que ha formado parte de las dos primeras películas, se confirmó la presencia de Will Poulter como Adam Warlock y de Chukwudi Iwuji en un papel que aún no ha sido revelado. Si nada cambia desde este momento hasta el estreno, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la última película dentro de esta saga.