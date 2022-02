Futurama está oficialmente de regreso. El anuncio fue recibido con gran alegría entre los fieles seguidores de la serie, pero las declaraciones de sus responsables han despertado algunas dudas. Aunque se confirmó que los actores originales volverán para prestar sus voces una vez más a los personajes clásicos; hay una ausencia notoria, y se trata de John DiMaggio.

John DiMaggio es uno de los actores principales que participaron en la serie original. El actor estadounidense es reconocido por haber dado voz al personaje de Bender, el famoso robot y mejor amigo de Fry. Asimismo, se sabe que DiMaggio también prestó su voz a multitud de personajes secundarios durante la transmisión de la serie en Fox y Comedy Central.

Sin embargo, durante el anuncio del regreso de Futurama se lanzó una lista de actores y actrices de voz que regresarán a la serie para interpretar a sus personajes nuevamente. En dicha lista, no obstante, no se encontraba el nombre de John DiMaggio; razón por la que muchos fans comenzaron a manifestar su descontento por diversos medios de Internet.

Además, según la información del portal Deadline, parece que el propio DiMaggio también está muy poco conforme con el regreso de Futurama. La citada fuente asegura que "El papel se está reajustando antes de la primera lectura del lunes". No obstante, la primera revisión del guion no implica una grabación; por lo que todavía queda algo de tiempo para que DiMaggio pueda regresar a la serie.

La decisión se tomó después de que las negociaciones de DiMaggio con el estudio de Futurama, 20th Television Animation, llegaran a un punto muerto, aunque ambas partes desean que se reincorpore al reparto y retome su papel. Deadline

John DiMaggio no está nada conforme con el regreso de Futurama

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede entre DiMaggio y 20th Television Animation, algunos rumores parecen sugerir que se trata de un asunto monetario. Deadline comenta que "DiMaggio quiere más dinero del que negociaron sus coprotagonistas". No obstante, parece que este movimiento por parte del actor no es porque se considere más importante que sus compañeros; sino que cree que la oferta no está a la altura de una serie con el nivel de popularidad de Futurama.

Algunos fans han asegurado que no verán los nuevos episodio de Futurama si estos no cuentan con la participación de John DiMaggio. No obstante, todavía queda por ver cuántas de estas promesas acabarán siendo ciertas.

La voz del actor es muy reconocible y una parte bastante icónica de la franquicia Futurama. Por esto, un cambio de esta magnitud podría resultar contraproducente para Hulu y para los usuarios que deseen ver el regreso de la serie animada.

El retorno de Futurama cuenta como la tercera resurrección de la serie. Se espera que 20 nuevos episodios aterricen en dos hornadas distintas a la plataforma de streaming Hulu. Asimismo, la producción comenzará este mismo mes de febrero, aunque su estreno estaría pautado para algún punto de 2023.