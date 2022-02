Rob Liefield confirmaría uno de los rumores más populares de Doctor Strange en el multiverso de la locura y un potencial cameo importante. La película, dirigida por Sam Raimi, profundiza en el multiverso introducido en el Universo Cinematográfico de Marvel en la serie Loki y Spider-Man: No Way Home.

Sabemos, gracias al tráiler, que la película tendrá Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer) y Chiwetel Ejiofor (Mordo). También estará Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y un nuevo superhéroe, Xotichl Gomez como America Chavez. Pero rumores y filtraciones apuntan a que Doctor Strange en el multiverso de la locura tendrá una multitud de apariciones de personajes, incluyendo posibles variaciones de Tony Stark, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

Y todo parece indicar que estos últimos serán algunos de los personajes que veremos introducidos en la película. Lo ha confirmado Rob Liefield, creador de Deadpool en un podcast llamado The Big Thing.

Durante la entrevista explicó que Marvel está haciendo pruebas de audiencias con la película, y que algunos de los rumores que circulan, son reales, en particular la aparición de personajes que vienen de la compra de Fox por parte de Disney. Entre ellos pueden estar Deadpool, algunos de los X-Men, incluyendo a Lobezno o el Profesor X o los Cuatro Fantásticos. No es claro si se trata de versiones anteriores o totalmente nuevos.

El secretismo detrás de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

Marvel está manteniendo un secretismo importante con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tras las constantes filtraciones de Spider-Man: No Way Home —la mayoría fueron reales— se esperaba que incrementaran las medidas para evitar que siga ocurriendo con otras producciones.

No es claro si lo menifestado por Rob Liefeld es producto de ver la película o de un rumor dentro del estudio. Es verdad que durante la entrevista broma sobre cómo Marvel le retirará sus accesos por revelar esta información, por lo que bien podría ser una exageración por parte del artista.

Es probable que veamos un segundo tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura durante los comerciales de la Superbowl. Pero lo más seguro es que no nos llevemos ninguna sorpresa. La sorpresa detrás de cualquier aparición especial de personajes previos, proveniente de Fox, especialmente uno o varios X-Men, será reservada para la película.

Uno de las posibles apariciones es Charles Xavier, el Profesor X, que ha sido interpretado por dos actores distintos, Patrick Stewart y James McAvoy. El primero ha mencionado en entrevistas que se ha reunido con Kevin Feige, pero que considera que su trabajo con el personaje ha acabado. Mientras que el segundo ha mencionado alguna vez el "nunca digas nunca", sobre un potencial regreso.

También, en una entrevista con ComicBook.com, explicó: "Me encanta hacer cosas buenas y cuando me pidieron interpretar a Charles Xavier por primera vez, me pareció algo bueno, con un guión de calidad. Estoy satisfecho con lo que hice con el personaje, especialmente en las dos primeras películas". Pero agregó: "si me dan una nueva oportunidad, es una historia de calidad estoy abierto a hacerlo nuevamente, pero tiene que ser algo realmente bueno".

Dicho eso, otra de las filtraciones sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura aseguran que el personaje que veremos en la película será la versión interpretada por Patrick Stewart, así que nos tocará esperar hasta estar sentados en el cine para averiguarlo.