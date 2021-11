Zoom es una de las herramientas que más se ha popularizado durante la pandemia de la COVID-19. La plataforma se asentó rápidamente como la más usada para videollamadas grupales y trascendió ampliamente las fronteras del mundo empresarial, que era el segmento al que apuntaba originalmente. Y lo mejor de todo es que su versión gratuita tenía muy pocas limitaciones en comparación con la de pago.

Con la vuelta gradual a la normalidad en muchas partes del mundo, las videollamadas en grupo ya no son tan necesarias como un año atrás. A pesar de ello, siguen instaladas como una herramienta más en el día a día de cualquier persona, tanto en lo laboral como en lo educativo; y por eso no sorprende que Zoom estudie nuevas posibilidades de monetización. Así, recientemente anunció una prueba piloto para mostrar anuncios entre los usuarios gratuitos.

El solo hecho de pensar en publicidades les resultará poco agradable a algunos, pero no se apresuren. Zoom no mostrará los anuncios durante las videollamadas, sino en el sitio web que se abre al terminar una comunicación. De este modo, la compañía pretende analizar la implementación de una vía de ingresos económicos que no resulte invasiva ni atente contra la privacidad de las reuniones virtuales.

Según explican desde Zoom, los anuncios aparecerán solamente para usuarios gratuitos que se sumen a conferencias organizadas por otra persona que también utilice la versión sin costo.

Imagen: Zoom

Anuncios, la posibilidad que explora Zoom para monetizar su versión gratuita

Todavía se desconoce por cuánto tiempo se llevará a cabo la prueba piloto de los anuncios en Zoom. La empresa tampoco ha sido muy explícita con respecto a su alcance, pues menciona que el test se hará en "ciertos países", sin indicar cuáles.

"Hemos considerado cuidadosamente cómo implementar este programa piloto de publicidad, y lo hemos hecho con el objetivo de garantizar la elección del usuario. Los usuarios verán un banner en el sitio web de Zoom con un enlace a nuestra herramienta de administración de cookies", explicaron en el anuncio.

Por otra parte, Zoom también ha actualizado su Declaración de Privacidad para incluir la posibilidad de mostrar anuncios. De esta forma, la compañía ha ratificado que no piensa utilizar el contenido de las videollamadas con fines publicitarios.