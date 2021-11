Era cuestión de tiempo para que Marvel Studios compartiera el nuevo tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa y aquí lo tenemos. El avance es igual de impactante que el anterior y, siguiendo la línea del póster revelado hace algunos días, finalmente podemos ver en acción a villanos como el Duende Verde, Electro, Lagarto y el Hombre de Arena. Eso sí, no hay rastro de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En términos de expectación, quizá Avengers: Endgame sea el único precedente equiparable a Spider-Man: Sin camino a casa. No cabe duda que el tercer largometraje protagonizado por Tom Holland es el primer gran proyecto de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo anterior no significa que Viuda Negra, Shang-Shi y la Leyenda de los diez Anillos y Eternals sean insignificantes, pero no hacen tanto ruido como el superhéroe arácnido.

Por supuesto, esa expectación se ha elevado hasta el infinito debido a la aparición de personajes de otros universos. Ahora podemos dar por hecho que Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Lagarto y el Hombre de Arena (Thomas Haden Church) tendrán presencia en Spider-Man: Sin camino a casa. Curiosamente, en los cómics estos antagonistas fueron parte de los Seis Siniestros.

Spider-Man: Sin camino a casa y la aparición de otros Spider-Man

¿Peter Parker tendrá apoyo en Spider-Man: Sin camino a casa más allá de Doctor Strange? Aquí nos adentramos en la zona de mayor especulación. Desde hace un par de años se rumora que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomarán sus papeles arácnidos para ayudar a Tom Holland. Esta épica reunión sería posible gracias al multiverso, un fenómeno que ya está 100% garantizado y al que Doctor Strange se refirió en el primer tráiler:

"El multiverso es un concepto del cual sabemos, alarmantemente, muy poco".

Desafortunadamente, desde Marvel Studios no han dado señales positivas para quienes esperan ver a tres arácnidos en la pantalla grande. Kevin Feige, director de la mencionada productora, dejó entrever que los fans deben moderar sus expectativas en relación a los rumores que circulan en internet. No obstante, su declaración no tuvo efecto en un fandom que se aferra a múltiples teorías y pistas. El próximo 17 de diciembre se resuelven las dudas.