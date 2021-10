Probablemente ninguna película del Universo Cinematográfico de Marvel, ni siquiera Avengers: Endgame, había causado tanta expectación como Spider-Man: Sin camino a casa. Sin embargo, en el caso de la segunda, gran parte de la ilusión de los fans está basada en información no confirmada. En Marvel Studios son conscientes de la locura que se ha estado en los últimos meses y, desde luego, no se sienten cómodos con ello.

Profundizando en la especulación que rodea a Spider-Man: Sin camino a casa, no hay duda que los rumores sobre la supuesta aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield son los que más ruido hacen. La especulación no cesa porque, tras al primer tráiler, solo supimos que regresarán villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe. ¿Y los Spider-Man del pasado? Hay noticias sobre ellos, pero no tan alentadoras.

En una entrevista con Empire, Kevin Feige, director de Marvel Studios, se pronunció sobre la interminable cantidad de rumores en relación con Spider-Man: Sin camino a casa. Entre ellos, claro, los que anticipan el retorno de Tobey Maguire y Andrew Garfield. No obstante, parece que el directivo está haciendo su mejor esfuerzo por hacernos creer que solo veremos al Spider-Man de Tom Holland. De hecho, dejó entrever que los fans deben moderar sus expectativas sobre lo que se habla en internet.

Spider-Man: Sin camino a casa y el peligro de los rumores

Empire

"Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos y muchos otros no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente se emocione con la película que recibe, y que no se decepcione por una película que no recibe.", expresó Feige. Queda claro, entonces, que el susodicho intenta calmar la expectación de los fans que esperan con ansias el estreno de Spider-Man: Sin camino a casa.

Ciertamente, debemos ser cautelosos ante la posibilidad que los rumores no se hagan realidad. Sí, existen muchas pistas y teorías que conducen a la participación de ambos actores en Spider-Man: Sin camino a casa, pero mientras Marvel no lo confirme, ilusionarnos o no depende solo de nosotros. Recuerda que la película se estrena el próximo 17 de diciembre de manera exclusiva en cines.