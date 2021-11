Que la movilidad eléctrica está en plena ebullición es algo evidente desde hace un tiempo. Que la suma de actores llegados desde la combustión es ya clara, también. Y que en los últimos años también se han apuntado un gran número de compañías ‘nativas’ eléctricas es la tercera de las evidencias del mercado actualmente.

Una de estas nativas eléctricas y que (casi sorprende) no llega desde China ni es Lucid Motors es Rivian, empresa que con impulso el impulso económico de dos gigantes como Amazon y Ford planea salir a bolsa en unos días mediante una IPO (Oferta Pública de Venta), siguiendo el camino de otras empresas eléctricas que han pasado por el parqué con el objetivo de financiarse dejando algunos casos con bastantes dudas por el camino. Y todo también sin haber entregado aún apenas un millar de sus primeros vehículos.

Sin embargo, la propuesta de Rivian, que por ahora pasa sobre todo por sus pick-ups, SUVs de gran tamaño y está preparando la que será la flota de reporto de furgonetas eléctricas de Amazon, cuenta con ciertos mimbres que la hacen especialmente relevante. Y no solo porque Ford y Amazon estén en su accionariado, sino también porque tras su creación hay una mente salida del MIT en la que los inversores parecen confiar y que quiere llevar la movilidad eléctrica más allá de los coches personales. Puntos a favor para pensar que Rivian puede ser al final ese rival eléctricos puro que Tesla todavía no ha encontrado.

Robert Joseph ‘RJ’ Scaringe es el fundador y CEO de Rivian, empresa que fundó en 2009 tras doctorarse en el MIT en ingeniería mecánica. Durante su formación, Scaringe había estado trabajando con los mejores ingenieros de los principales fabricantes de automóviles en el prestigioso Laboratorio de Automoción Sloan. Después de reconstruir Porsches antiguos en su juventud, Scaringe empezó a soñar con fundar su propia empresa automovilística a los 18 años, según contaban en un perfil que le realizaron en The New York Times. “Quería tener impacto, y el enfoque de mayor impacto era construir la empresa yo mismo”, comentaba ahí, en relación con su preocupación por el cambio climático y la contaminación del aire.

La postura que ha mantenido Scaringe, quien permaneció bastante tras bambalinas hasta que Rivian presentó su primer prototipo en 2018, es que está decidido a desmontar las opiniones convencionales sobre los vehículos eléctricos.

“Tenemos una serie de falsedades: un camión no puede ser eléctrico, un coche eléctrico no puede salir de la carretera, no puede ensuciarse, no puede remolcar, y los compradores de camiones no quieren algo que sea respetuoso con el medio ambiente”, comentaba. “Estas cosas son fundamentalmente erróneas. La electrificación y la tecnología pueden crear un camión increíblemente capaz y divertido de conducir”.

RJ Scaringe