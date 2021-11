La tercera temporada The Boys, que por desgracia se hará esperar hasta la primera mitad de 2022, es una de las series más esperadas actualmente. Para mantener viva la enorme expectación, desde Amazon Prime han estado compartiendo más detalles y teasers en meses recientes. Sin embargo, ninguno ha sido tan relevante como el de hoy. La plataforma compartió la primera imagen de Crimson Countess, la nueva superheroína de The Boys.

Crimson Countess será interpretada por Laurie Holden, a quien quizá conozcas por dar vida a Andrea Harrison en The Walking Dead. Su personaje, como era de esperar, también será un villano en la temporada 3 de The Boys. Al menos en los cómics, Countess forma parte de Payback, otro grupo de superhéroes que es visto como el segundo más popular por detrás de Los Siete. A sus miembros se les considera como una parodia de los Avengers de Marvel.

Vale la pena mencionar que Crimson Countess ha tenido dos versiones. La primera existió durante la Segunda Guerra Mundial, donde mantuvo una lucha contra los nazis antes de perder la vida. La otra variante, que es la que veremos en los próximos episodios de The Boys, tiene enemistad con los miembros de la pandilla. En las historietas incluso intentó asesinar a Hughie y posteriormente a Billy Butcher. Desconocemos si la narrativa se atendrá intacta en la producción de Amazon.

Es importante mencionar que la temporada 3 de The Boys no solo introducirá a Crimson Countess. En el pasado te dimos a conocer que los actores Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler y Miles Gaston Villanueva se unieron al reparto. Ellos tendrán los papeles de Gunpowder, Blue Hawk y Supersonic, respectivamente. Otro 'sup' que aparecerá será Soldier Boy, cuya interpretación es responsabilidad de Jensen Ackles.

El plan original de Amazon era estrenar los nuevos episodios de The Boys a finales de este mismo año. Sin embargo, la COVID-19 perjudicó el rodaje, por lo que fue necesario aplazar el calendario del proyecto. La buena noticia es que la temporada 3 ya concretó su filmación el pasado septiembre, por lo que actualmente están en la etapa de postproducción. Seguramente no tardaremos mucho en conocer la fecha de estreno.