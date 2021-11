Escuchar la versión de 10 minutos de 'All Too Well' con la voz de un hombre no es la experiencia que busca un fan de Taylor Swift, pero es lo que les ha ocurrido a algunos usuarios que han adquirido el último álbum en formato vinilo de la cantante y compositora estadounidense. Muchos han asegurado que han recibido una versión de 'Red (Taylor's Version)' donde las canciones son interpretadas por una persona con voz masculina, y no por la angelical voz de la cantante.

"Estoy super confundida ahora mismo, compré el vinilo 'Red (Taylor's Versión)' en Target y un hombre aparece cantando cada canción, no es Taylor Swift. Por favor, ayuda.", se puede leer en una de las opiniones del disco en la web de Target. Si bien la versión regrabada de 'Red' cuenta con pistas que también son interpretadas por hombres, como 'Run', con Ed Sheeran, o 'The Last Time', junto al irlandés Gary Lightbody, las 30 canciones que incluye el aclamado álbum tienen como artista principal a Taylor Swift.

When you’re a pop star and you press your ‘vinyls’ at 45rpm… pic.twitter.com/seOTUOHlSH — Ruckspin (@ruckspin) November 16, 2021

Pero, ¿por qué muchos fans se quejan de que un hombre canta en todas las canciones? No se trata de una versión mal producida del disco. Tampoco de una "estafa" o falsificación por parte de Target. ¿El problema? Lo están reproduciendo mal. Al parecer, el vinilo está grabado a una velocidad de 45 rpm, mientras que los clientes lo están reproduciendo en su tocadiscos a 33 rpm. Esta velocidad hace que la voz de Taylor Swift se vuelva mucho más grave y parezca que las duras y profundas letras sobre su ruptura con Jake Gyllenhaal las esté cantando un hombre.

Cambia la velocidad de tu tocadiscos si quieres escuchar 'Red (Taylor's Version)' con la voz de Taylor Swift

La solución, por lo tanto, es cambiar la velocidad de reproducción del tocadiscos a 45 rpm. De este modo, la voz de Taylor Swift volverá a sonar con normalidad. Otra opción más sencilla es escuchar el álbum a través de Spotify o Apple Music, donde además es posible reproducirlo en Dolby Atmos. Ahora bien, ¿cómo alguien que adquiere un vinilo se le puede pasar por alto este pequeño detalle? Probablemente, muchos de ellos no sepan cómo funciona realmente un disco de estas características.

Lo cierto es que este formato, que apareció por primera vez en 1955, ha obtenido mucha popularidad entre los más jóvenes como una forma de apoyar la música de los artistas. Por otro lado, muchos fans también apuestan por adquirir este formato como un elemento decorativo o como una pieza de colección de su artista favorito (Taylor Swift en este caso).

'Red (Taylor's Version)', es la segunda regrabación que lanza la cantante de 31 años después de que su antigua discográfica vendiera el sello 'Big Machine Records' a Scooter Braun. El manager de Justin Bieber y Ariana Grande, quien además hostigaba a Taylor Swift a través de las redes sociales, no permitió que la artista recuperara sus discos y los liquidó a un fondo de inversión por 30 millones de dólares. Las regrabaciones, por lo tanto, son la única forma de que Taylor Swift pueda ser dueña de la música que comenzó a escribir cuando tenía 14 años. La artista también posee los álbumes 'Fearless (Taylor's Version), así como 'Lover', 'Folklore' y 'Evermore'.