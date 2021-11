Conforme nos acercamos al 17 de diciembre, más se habla de Spider-Man: Sin camino a casa, quizá la película más esperada en la historia de Marvel tras Avengers: Endgame. Sin embargo, la conversación en torno al tercer filme del arácnido tiene que ver, principalmente, con los rumores que anticipan la aparición de personajes de otros universos. Algunos villanos ya están confirmados, pero el fandom cree que todavía hay más sorpresas por descubrir.

Más allá de Tobey Maguire y Andrew Garfield, también se ha especulado con el regreso de Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane Watson en la primera trilogía. No obstante, en una entrevista con Total Film, la actriz ha sido muy contundente al negar su participación en Spider-Man: Sin camino a casa. De hecho, parece que el tema comienza a ser cansado para los actores que están en la mira, pues en todas las entrevistas les hacen la misma pregunta.

"No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿cierto? No, soy la única que no está en ella", expresó Dunst. De hecho, bromeó con que una persona de su edad ya no podía aparecer en una película como Spider-Man: Sin camino a casa.

Kirsten Dunst no ve películas de superhéroes

Además, dejó claro que las películas de superhéroes, pese a haber participado en ellas en algún momento importante de su carrera, no son de su total agrado:

"No he visto ninguna de ellas. Ni siquiera veo películas de superhéroes. No veo nada así, no son mi tipo de películas. No puedo decirte cuándo fue la última vez que vi una. Creo que quizás vi Capitán América con un amigo en el cine, ¿cuando fue eso? Hace mucho tiempo que salió. No las veo."

Incluso pese a sus concluyentes declaraciones, un sector de la audiencia sigue con la esperanza de ver a Kirsten Dunst en Spider-Man: Sin camino a casa. Todo parece indicar, sin embargo, que tendremos que esperar hasta el 17 de diciembre para despejar toda la incertidumbre que rodea al largometraje. Salvo que Marvel pretenda sorprendernos con el próximo tráiler, cuya liberación seguramente se encuentra a la vuelta de la esquina.