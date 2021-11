Las últimas horas han sido muy intensas para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Un par de imágenes filtradas, de las que todavía no se ha podido confirmar su autenticidad, volvieron loco a todo internet porque confirmarían la aparición de tres personajes clave en Spider-Man: Sin camino a casa. Bajo este contexto, Tom Holland ha salido a calmar los ánimos de una audiencia ávida por obtener noticias oficiales.

En una entrevista con Total Film, Tom Holland expresó lo interesante que fue ver a Alfred Molina y otros actores del pasado retomando a sus villanos en el rodaje de Spider-Man: Sin camino a casa. Curiosamente, fiel al estilo del actor, parece que en algún momento estuvo a punto de decir algo que no tenía permitido:

"Fue interesante que esos chicos entraran porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man y… Estoy hablando de Alfred, Jamie y esos chicos. Ver entrar a Alfred y tener que adaptarse a la forma en que se hacen las películas actualmente, pero también cambiar de director y el hecho de que ahora yo soy Spider-Man. Fue realmente interesante verlos cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna". Tom Holland

Tom Holland sigue la línea de Kevin Feige

Y para sepultar cualquier malentendido sobre la declaración anterior, Tom Holland reiteró que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerán en Spider-Man: Sin camino a casa. "La gente no me cree cuando digo que no volverán [Maguire y Garfield]. Pero deberán creerme en algún momento. Significa mucho para mí la primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen", afirmó.

¿Le creemos? Siendo sinceros, la credibilidad de Tom Holland en este tipo de situaciones no es precisamente ejemplar. Eso sí, el actor está siguiendo la línea de Kevin Feige, director de Marvel Studios. Hace algunas semanas, el directivo dio a entender que los fans deben moderar las expectativas sobre los rumores de Spider-Man: Sin camino a casa que diariamente se difunden a través de internet. Está claro que nadie atendió su consejo.