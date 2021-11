Pocos días después del lanzamiento global en Android, les ha llegado el turno a los dispositivos de Apple de recibir los juegos de Netflix. Desde hoy ya es posible acceder al catálogo de Netflix Games tanto en iOS como en iPadOS, según anunció la compañía.

A partir de este martes, los juegos se pueden instalar individualmente desde la App Store. En tanto que desde mañana aparecerán dentro de la aplicación de Netflix para el iPhone y el iPad. Si bien la modalidad del lanzamiento es similar a la que ya vimos en Android, existen algunas diferencias.

Como mencionamos al comienzo de este artículo, los usuarios ya pueden ingresar a la App Store para descargar individualmente alguno de los cinco juegos. Y una vez que aparezcan en la app de Netflix, también serán redirigidos a la tienda de aplicaciones de Apple. Aquí el método es básicamente idéntico al que se aplica con la Google Play Store.

Otra similitud con Android es que al ejecutar alguna de las propuestas de Netflix Games es necesario iniciar sesión con nuestra cuenta en el servicio de streaming. Esto se debe a que el progreso en el juego queda ligado al perfil que se utiliza durante la partida.

La principal diferencia podría considerarse como meramente estética, pero tiene ribetes legales. A diferencia de la versión para Android, Netflix no incluirá una pestaña dedicada a los juegos en su app para iOS o iPadOS. Esto se debe a que la plataforma de películas y series prefiere no arriesgarse a violar la regla de la App Store que prohíbe que las aplicaciones tengan sus propias "tiendas" integradas. Si bien los juegos son gratuitos y se descargan a través de la vía oficial, optaron por ser cautos y no caer en un gris legal que los pueda perjudicar.

¿Dónde aparecerán los juegos en Netflix para iOS o iPadOS?

Si bien Netflix Games no tendrá una sección específica como sí tiene en Android, en el iPhone los juegos se mostrarán en una fila dedicada en la pantalla principal de Netflix. En el iPad, en tanto, se accederá a ellos tanto desde la mencionada fila como a través del menú de categorías.

Por el momento, los juegos de Netflix disponibles en los dispositivos de Apple son: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast, y Teeter Up. Aún se desconoce cuándo podrían sumarse más propuestas al catálogo; aunque la compañía ya cuenta con recursos para expandirlo.