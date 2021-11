El interés generalizado por las criptomonedas va en aumento. A pesar de su fuerte volatilidad, cada vez más personalidades y compañías deciden darle una oportunidad a este activo digital. Tim Cook ha revelado recientemente que personalmente invierte en criptodivisas, pero que en Apple no tienen planes de admitirlas pronto.

Los comentarios del CEO de Apple, Tim Cook, se han producido este martes en el evento DealBook del New York Times. Preguntado sobre qué piensa de las criptomonedas y sobre un posible soporte en Apple Pay, el ejecutivo respondió: "Es algo que estamos viendo, no es algo que tengamos planes inmediatos de hacer. Yo lo caracterizaría dentro de las cosas que no haría".

En esa línea, Tim Cook explicó su postura. "No iría e invertiría eso [dinero en efectivo de Apple] en criptomonedas, no porque no invertiría mi propio dinero en criptomonedas, sino porque no creo que las personas compren acciones de Apple para exponerse a la criptodivisa. Así que, si quieren hacer eso, invierten directamente en criptomonedas a través de otros medios".

Durante la entrevista, el directivo de Apple dejó en claro que la compañía no aceptará criptomonedas en el "futuro inmediato". No obstante, reconoció que personalmente invierte en criptomonedas. Tim Cook considera este tipo de inversión "razonable dentro de un porfolio de inversión diversificado". No obstante, no brindó detalles acerca del tipo de criptodivisas que se encuentran dentro de su porfolio.

Tim Cook invierte en criptomonedas: ¿qué son realmente?

Crédito: Unsplash

En términos generales, las criptomonedas son medios digitales de intercambio que utilizan la criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades y verificar las transferencias. A diferencia de las monedas tradicionales, por lo general, no tienen un activo detrás que respalde su valor y usan un control descentralizado que no depende de los bancos centrales.

Actualmente, el Bitcoin es una de las criptomonedas más famosas. Esto puede deberse a que fue la primera que empezó a operar, precisamente en 2009. Pero desde ese entonces han aparecido un gran número como el Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin. Esta última adquirió especial relevancia desde que el magnate Elon Musk empezó a promoverla. En cuanto al director de Apple, no se sabe cuál es la de su preferencia.

Una de las principales características de las criptomonedas es su gran volatilidad, tanto en uso como en inversión. La oferta, la demanda y las prácticas especulativas con algunos de los factores que condicionan su valor.

Para hacer frente a esto, el blockchain ha permitido el surgimiento de las stablecoins. Estas asocian su valor a monedas fiat como el dólar y el euro; o bienes materiales. Algunas de las criptomonedas estables más conocidas de la actualidad son Tether o DAI.