Apple lleva un tiempo promocionando la vida saludable y la actividad física. No solo a través de sus productos (hardware), también mediante la funcionalidad que estos ofrecen al usuario (software). En términos de monitorización de la actividad física, de hecho, el binomio iPhone + Apple Watch no tiene competencia. Y ahora la familia se amplia con un servicio asociado de entrenamientos llamado Fitness+, que por primera vez llega a España y 17 países más, con el que la compañía quiere ampliar las capacidades de su ecosistema ofreciendo entrenamientos guiados para cualquier perfil de usuario.

Sobre el papel, Fitness+ tiene los mismos elementos que el resto de programas y servicios de entrenamiento que pueblan la App Store (e incluso YouTube), por lo que no parece que venga a aportar nada nuevo. No obstante, la propuesta de Apple va más allá de lo que entreguen otros servicios de entrenamiento.

Fitness+, como los demás servicios asociados a sus productos, tiene un valor fundamental de los que carecen el resto, y que me atrevo a decir que será la parte de su éxito: la integración con el ecosistema.

Todo en Fitness+ está pensando para generar adherencia

Fitness+ comparte la misma filosofía que el resto de servicios de Apple: una propuesta sencilla y abierta a todos los públicos, en la que prima el contenido de calidad y la facilidad de uso. En pocas palabras: la accesibilidad. Estos son pilares fundamentales, no solo de cualquier servicio que busque conquistar a los usuarios, también de cualquier programa de entrenamiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque ayuda a generar adherencia.

La adherencia es un término ampliamente usado en la comunidad fitness. Es quizás la barrera más importante de cualquier deporte en el que se quiera progresar (o empezar). Y es, sin duda, el punto en el que la mayoría de los servicios de entrenamiento fallan; en generar adherencia en el usuario.

Ponerse a entrenar es difícil, requiere fuerza de voluntad no solo para dar el primer paso. Llevar un estilo de vida saludable depende de proponérselo, también de ser constante en el tiempo. El largo plazo es, quizás, el apartado más problemático de tomarse en serio la actividad física.

Apple rompe esas barreras con una propuesta muy sencilla: trasladar la clases colectivas de los gimnasios a cualquiera de sus dispositivos para que podamos entrenar desde cualquier sitio y a cualquier hora. Hasta aquí nada diferente de lo que ofrecen otros servicios de entrenamiento. No obstante, Fitness+ elimina de un plumazo todo lo que sobra en otros programas. Lo hace abierto y accesible, porque no todo el mundo entrena de la misma forma, ni sus capacidades son iguales.

En primer lugar, la selección de deportes disponible en Fitness+ es limitada. Esto tiene una razón de ser: Apple quiere que cualquier usuario pueda acceder a cualquier entrenamiento independientemente de su nivel o de si dispone de material para entrenar o no. Por eso, la selección de deportes disponible está enfocada a que se puedan realizar desde cualquier sitio y en cualquier momento, aunque los hay que requieren cierto equipamiento básico. Eso sí, no necesitarás tener un gimnasio en casa.

La mayoría de entrenamientos que requieren equipamiento están enfocado al cardio, y son similares a los que encontraríamos en un gimnasio: cinta de correr, remo o ciclismo, y unos pocos de resistencia que incluirán de forma opcional el trabajo con mancuernas o bandas elásticas. Más allá de eso, Fitness+ pone todo su empeño en entrenamiento cardiovasculares libres, de diferentes niveles, duraciones e intensidades.

En total son 7 los deportes que podemos practicar de la mano de Fitness+: Yoga, HIIT, Resistencia, pilares, andar en cinta, correr en cinta, remo, baile, cicilismo, trabajo de core y recuperación.

El núcleo principal de Fitness+ es su app. Está disponible en todos los dispositivos de Apple a excepción del Mac: iPhone, iPad y Apple TV. El Apple Watch, por su parte, actúa como centro neurálgico. Este es el encargado de monitorizar la actividad, aunque lo cierto es que podemos comenzar cualquier entrenamiento desde la app del iPhone, del iPad o del Apple TV sin necesidad de tener puesto el reloj (aunque será obligatorio tener uno para activar el servicio, del Series 3 en adelante). Esto es un punto interesante para aquellos que busquen hacer ciertos entrenamientos sin llevar ningún objeto, como el Yoga o la meditación, aunque perdemos parte del encanto que supone medir la actividad con el Apple Watch.

La app es, a simple vista, muy sencilla y recuerda a un servicio de streaming o a la app de Musica o TV+. Los entrenamiento están presentados de una forma muy visual, con un descripción del mismo y la lista musical que incluye (un apartado muy importante del que hablaremos más tarde). Además, antes de entrenar, podemos ver una previsualización del mismo para elegir el que más se adapte a nuestro mood en cada momento.

Fitness+ no te obliga a seguir un programa específico, en cada momento podemos hacer los entrenamiento que queramos o que más nos apetezcan ese día. Además, tiene una función muy interesante de filtrado que nos permite hacer una búsqueda rápida por duración del entreno, el tipo de deporte o los materiales disponibles.

Por ejemplo, podemos elegir una rutina de apenas 5 minutos de duración para hacer por la mañana; también perfecta para cuando estamos fuera de casa. O subirnos a la cinta del gimnasio y hacer un entreno intensivo de 45 minutos combinándolo con uno de resistencia o de core de otros 15. A nuestro ritmo y sin imposiciones.

Este apartado brilla especialmente para aquellos que quieran complementar Fitness+ con otras actividades deportivas, como por ejemplo las pesas. Y planificar una serie de rutinas cortas de HIIT o trabajo de core complementarias usando la app como guía: de más duración, de menos duración, etc.

Fitness+: ecosistema

Todo esto estaría cojo sin la genial integración que tiene Fitness+ con el ecosistema de Apple. Funciona sin fricciones y sin barreras: cuando empiezas un entrenamiento en el iPad o en el Apple TV, se activa automáticamente en el Watch y todas las métricas del reloj aparecen en la pantalla del iPad o del Apple TV. Puedes ver en tiempo real en la pantalla cómo estás entrenando, tu ritmo cardíaco, la duración, etc. No hay que conectar nada manualmente: todos los dispositivos que se usen con la misma cuenta de iCloud mostrarán y sincronizarán la información en tiempo real. Y es algo especialmente importante en los entrenamientos de HIIT, por ejemplo, para saber exactamente los valores de los intervalos y el nivel de esfuerzo.

Fitness+ en el Apple TV es perfecto para rutinas más tranquilas como pilates o Yoga o baile en casa, y en el iPad es ideal para acompañar las rutinas con la cinta de correr, la bici o la máquina de remo. Quizás por el tamaño de la pantalla, el iPhone es el dispositivo menos interesante para entrenos que requieran especial atención para seguir los movimiento, como el baile, o que requieran el uso de las manos, como los de resistencia.

En todos ellos, no obstante, la funcionalidad es la misma, tanto la información mostrada como el funcionamiento propio de la app. Por ejemplo, yo suelo planificar las rutinas con el iPhone para después ponerlas en el Apple TV si entreno en casa, o acceder a ella desde el iPad si entreno en el gimnasio. Sí que es cierto, no obstante, que el Apple TV es el dispositivo más adecuado para estar al tanto de la clase porque podemos ponerlo en la pantalla del salón y seguirlo más fácilmente. Sobre todo, teniendo en cuenta que en español solo está disponible con subtítulos y en una pantalla como la del iPhone se puede hacer complicado seguir algo como las meditaciones guiadas o las clases de baile.

Una cosa que me ha gustado especialmente son los programas dedicados. Apple ofrece varios programas de entrenamiento enfocados para aquellos que quieran empezar a hacer deporte. Están bastante bien estructurados y cualquier podrá hacerlos sin problema y sin necesidad de equipamiento. También hay programas especialmente creados para los más mayores o incluso embarazadas, con ejercicios adaptados y pensados especialmente para esas situaciones, tanto en duración como en intensidad. El número es limitado, pero es algo que esperamos que vaya aumentando el futuro.

Entrenadores: el punto clave de Fitness+

Otra de las grandes diferencias de Fitness+ respecto a otros programas de entrenamiento son sus entrenadores. Apple nos ofrece un gran (y diverso) equipo de entrenadores para las diferentes modalidades deportivas. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada, y conectaremos con unos u otros de formas muy diferentes. Algunos comparten deportes complementarios, por los que podemos hacer una sesión de HIIT y de core con el mismo entrenador o entrenadora en un mismo día. Un aspecto importante en tanto que nos iremos acostumbrando a su forma de dar la sesión de entrenamiento y generar una conexión en la forma de entrenar para ir progresando.

Por ejemplo, las sesiones de Core de Kyle son muy diferentes a las de Gregg, dos de los entrenadores que más caña dan. Poco a poco, no obstante, podremos sabe qué entrenamientos se adaptan mejor a nosotros. Los entrenos de remo de Anja Garcia son bastante duros pese a su corta duración. Sin embargo, de los HIIT de la misma entrenadora son menos intensos. Mucha variedad tanto de entrenadores como forma de dar las clases y adaptados para todo tipo de usuarios.

Eso sí, hay que tener en cuenta que Fitness+ es un servicio para todos los públicos. Esto quiere decir que aunque haya entrenadores que den más o menos caña, la mayoría de entrenos tienen un nivel de dificultad similar que está más cerca del de aquellos que hacen actividad física esporádica que los que entrenen a diario. Sí, puedes programarte una buena sesión de entreno de las duras, pero en líneas generales los diferentes entrenadores buscan que cualquiera pueda completar su sesión. Y quizás aquellos acostumbrados a deportes de alta intensidad no encuentren su hueco con ninguno de los entrenadores si lo que buscan es algo más intensivo que lo que ofrece Fitness+. No obstante, como he dicho anteriormente, es una plataforma perfecta para complementar con deporte cardiovascular otras actividad deportivas, como los entrenos de fuerza.

Dicho esto, y siguiendo con lo que comentábamos anteriormente, parte de la conexión que tenemos con el entrenador y con la clase tiene mucho que ver con la música elegida.

Cada una de la sesiones tiene su propia lista musical que le acompaña, y está muy bien pensada e ideada para el entrenamiento en cuestión. Esto es especialmente llamativo en la sesiones de HIIT, en la que la música acompaña el tono y la intensidad exacta del intervalo. Recomiendo especialmente el episodio de 53 de HIIT con Kim Ngo y su lista de música Hip/Hop de los 2000, son apenas 10 minutos de entreno pero es el mejor ejemplo de esto que estoy contando:

Además, si somos suscriptores de Apple Music, con un tap podemos guardar la lista de reproducción de una sesión de entreno que nos haya gustado para escucharla en cualquier momento. Son ese tipo de pequeños detalles muy Apple que dan un enorme valor al ecosistema y al servicio.

No obstante, las canciones que acompañan a los entrenos no son la única novedad musical de la integración de Apple Music y Fitness+. Apple ha creado una sección especial dentro de Fitness+ llamada Artistas en detalle que agrupa planes de entrenamiento cuya música es de un solo artista. De nuevo, podemos hacer una sesión de HIIT con Kim Ngo, pero que toda la música del entrenamiento sea de Calvin Harris. También sincronizada con el entrenamiento y la intensidad del mismo.

La lista de artistas con entrenos dedicados es bastante amplia: Calvin Harris, Nicki Minaj, Billie Eillish, Imagine Dragons, Lady Gaga… y seguro que cualquier usuario encontrará a uno de sus artistas favoritos para hacer una buena sesión de baile, por ejemplo.

Time to Walk

Time to Walk es otra de esas funciones de Fitness+ que está más por el lado de la meditación y el bienestar que del deporte de alta intensidad. Es complicado definir qué es Time to Walk en tanto que es una aproximación entre el podcast y experiencias contemplativas. Básicamente, son experiencia de audio para hacer mientras caminamos. Grandes personalidades de la cultura, el deporte o la sociedad cuentan una historia personal que nos acompaña mientras caminamos.

Cada experiencia está diseñada para ser realizada durante una caminata tranquila, con diferentes duraciones en las que el narrador nos acompaña. En Time to Walk el audio no es solo la narración, el narrador está caminando con nosotros y se escuchan sus pasos, el entorno y otros elementos. Como si caminásemos a su lado mientras conversamos. Además, cuando decimos que es una experiencia es que no es solo la narración y el audio. El narrador nos puede enviar imágenes al Apple Watch que dan contexto a la historia, lugares a los que hace referencia en la caminata o imágenes de la infancia cuando habla del pasado.

Time to Walk solo está disponible en el Apple Watch y se activará por primera vez cuando hay unos auriculares vinculados con el propio reloj. De hecho, el contenido solo se reproduce desde el Apple Watch y no está disponible desde el iPhone. Podemos reproducir los diferentes episodios de Time to Walk por streaming, pero desde el iPhone podemos descargar y sincronizar al Apple Watch los contenidos para reproducirlos sin conexión. Eso sí, siempre tendremos que recurrir a la app Entreno desde el Watch para iniciar uno.

A día de hoy, y tras el lanzamiento, hay más de una treintena disponibles, muy variados y de diferentes temáticas, pero todos ellos muy personales. Otra cuestión a tener en cuenta es que todos los contenidos de Time to Walk están en inglés, por lo que será una barreras para aquellos usuarios que no hablen el idioma, sobre todo porque los narradores hablan de forma conversacional, y con el ruido de fondo que da contexto a la caminata se pueden perder algunas líneas, a diferencia de un podcast en el que el audio está limpio y solo se escucha el contenido.

Es una opción muy interesante para probar, pero quizás, como decimos, más para el apartado meditativo que para acompañar un entreno de otro tipo. O incluso para estar tranquilamente en casa, aunque ese no sea su fin último, siempre y cuando tengamos desactivado en el Apple Watch el ajuste de pausas automáticas al andar.

Accesibilidad y privacidad

Dos de los pilares que conforman la experiencia de Fitness+ son la accesibilidad y la privacidad, los cuales también están en el ADN de Apple.

Teniendo en cuenta que Fitness+ es un servicio especialmente visual y auditivo, Apple ha incluido algunas opciones de accesibilidad muy interesantes. En primer lugar, todos los contenidos están subtitulados. Además, todos los entrenadores han aprendido lenguaje de signos que usan antes de cada entreno para hacer saber al usuario con problemas auditivos que va a empezar la sesión, que ha terminado, o los cambios importantes.

Y hablando de privacidad, incluye las mismas opciones (y el mismo nivel de protección) que el resto de servicios de la compañía. Apple no comercializa con nuestros datos, ni de salud ni de entreno. Y esto es un punto fundamental respecto a otros servicios, como por ejemplo NTC o Centr, que son menos protectores con nuestra privacidad, pese a que también incluyen contenidos premium de pago y/o suscripciones.

Además de compartir nuestra actividad física con nuestros contactos a través de la app Fitness como hasta ahora, que ahí depende del propio usuario, al activar Fitness+ también se incluye una opción adicional de privacidad llamada Mejorar Fitness+. Es similar a compartir datos de análisis del iPhone con Apple, y se puede desactivar en cualquier momento.

Esta opción sirve para compartir datos de Fitness+ con Apple, como los nombres de los entrenamientos y los entrenadores para mejorar las funciones de Apple Fitness+. No obstante, en ningún caso, los datos se utilizan con otro propósito y están anonimizdos. Esta información, además, no incluye en ningún caso los datos obtenidos con los sensores de actividad y salud, ni del iPhone ni del Apple Watch:

Los datos relacionados con el uso que hagas del servicio Fitness+ se almacenan con un identificador aleatorio que es específico de Fitness+ y no se asocia a tu ID de Apple. Privacidad de Fitness+.

Apple Fitness+, ¿merece la pena? Fitness+ es el siguiente paso de Apple en los servicios asociados a la salud. Es sin duda el mejor complemento del Apple Watch y de su función de monitorización física y entrenamiento. Apple ha dado en el clavo ofreciendo un servicio apto para todo tipo de usuarios, en los que ni el nivel físico ni los materiales de los que dispone son un impedimento para entrenar. Tampoco el lugar o el momento para hacerlo. En pocas palabras, Fitness+ es un servicio que elimina de un plumazo la mayoría de excusas que son una barrera para llevar un estilo de vida saludable con el deporte como punto central. Disponible en todos sus dispositivos, accesible desde cualquier lugar del mundo si se dispone de una conexión a la red, con un catálogo de entrenamiento muy variados, unas listas de reproducción sobresalientes y un equipo de entrenadores diverso y entregados, tiene toda las papeletas para convertirse en la referencia del sector, pese a haber sido de los últimos en llegar. Quizás sí se echa de menos un mayor número de programas estructurados enfocados a la mejora en algunos deportes, pero en términos generales el contenido del que disponemos a día de hoy es abrumador y suficiente para el perfil del usuario al que va dirigido: la inmensa mayoría, que pueden hacer de Fitness+ su guía perfecta para practicar deporte. E incluso para aquellos que ya entrenen de forma habitual deportes como la fuerza, es un complemento perfecto gracias a sus entrenos de intervalos, core o estiramientos.

Fitness+ tiene un precio de 9,99 euros/mes (179 pesos/mes en México), y también está incluido en Apple One Premium, un bundle que agrupa todos los servicio de Apple con posibilidad de compartirlo en familia por 28,95 €/mes ($ 395 pesos/mes en México).