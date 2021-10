Todavía falta un tiempo para que la Steam Deck llegue a manos de los usuarios, pero Valve se ha adelantado a los fanáticos. La compañía compartió un muy interesante vídeo que permite ver con todo lujo de detalles cómo es su consola portátil por dentro.

El clip dura poco menos de cinco minutos y medio, tiempo más que suficiente para hacer un repaso del hardware que incluye el dispositivo. Además, los creadores de la Steam Deck muestran cómo cambiar algunos de los componentes; a pesar de ello, recomiendan enfáticamente no hacerlo.

En la primera parte del vídeo el narrador menciona los varios modos en los que la consola puede resultar arruinada. Desde la pérdida de rigidez estructural que se registra al desarmar y volver a armarla, hasta el daño permanente por una descarga de estática, pasando por la posibilidad de incendio si se daña la batería; básicamente, Valve abrió el paraguas antes de que llueva.

Pero si se preguntan por qué lanzan su propio teardown de la Steam Deck si recomiendan no seguir sus pasos, la respuesta es muy sencilla: saben que muy probablemente los usuarios no escuchen el consejo y la desarmen de todos modos. Entonces, lo mejor es contar con una "guía" oficial y no seguir las recomendaciones de un tercero.

El interior de la Steam Deck en todo su esplendor

"La Steam Deck es un sistema con un diseño muy ajustado, y las piezas se eligen cuidadosamente para este producto con su construcción específica; por lo que, en realidad, no están diseñadas para que el usuario las intercambie", dicen desde Valve en el vídeo.

La guía muestra cómo cambiar una de las palancas de la consola, y cómo reemplazar el disco de estado sólido incluido. En este último caso, es interesante porque se menciona que cambiar el SSD puede provocar sobrecalentamiento y mayor consumo de energía, además de interferencia electromagnética por su cercanía con el módulo WiFi, entre otros inconvenientes.

A pesar de la reticencia de Valve a que los jugadores desarmen y cambien componentes de la Steam Deck, no está mal contar con instrucciones oficiales. Por lo pronto, esta mirada hacia el interior de la consola es un buen premio para quienes esperan su llegada con ansias.

Mientras tanto, desde CD Projekt RED también han compartido una serie de vídeos en Twitter mostrando la jugabilidad de The Witcher 3: Wild Hunt en la Steam Deck. Las imágenes no muestran en demasía, pero lo poco que se puede ver parece funcionar sin inconvenientes.