Los fans de The Expanse están de enhorabuena. Si bien conforme pasaron los meses se temía que la sexta y última temporada de la serie no viera la luz durante 2021, Amazon ha salido al rescate para despejar cualquier tipo de temor. The Expanse volverá a Prime Video con sus episodios finales a partir del próximo 10 de diciembre. Así pues se suma a la larga lista de producciones que cerrarán el año con broche de oro.

Para acompañar tan importante anuncio, la compañía también compartió un primer tráiler de la sexta temporada de The Expanse. No debemos olvidar que la temporada 5 nos dejó con un tenso y emocionante final, y precisamente el tráiler retoma esa misma espectacularidad que ha distinguido a la serie desde su estreno en 2015. ¿Podrán concluir adecuadamente la adaptación basada en las novelas de Daniel Abraham y Ty Franck?

"Las tensiones de la guerra y la pérdida compartida amenazan con separar a la tripulación de Rocinante. Chrisjen Avasarala hace un movimiento audaz y envía a la ex marine marciana Bobbie Draper a una misión secreta que podría cambiar el rumbo del conflicto. Mientras tanto, en el Belt, Drummer y lo que queda de su familia están huyendo después de traicionar a Marco. Y en un planeta distante más allá de los Anillos, comienza a surgir un nuevo poder", menciona la sinopsis de The Expanse, temporada 6 (vía Polygon).

The Expanse se despide con pocos episodios

Cabe mencionar que, a diferencia de las anteriores, la temporada final de The Expanse solo tendrá 6 episodios. Sí, leíste bien; es una verdadera pena para los que esperaban disfrutar de una larga aventura espacial. Además, también es importante mencionar que el último capítulo se hará esperar hasta el 14 de enero de 2022, una decisión que no gustará a los más impacientes.

El reparto de The Expanse para su recta final está conformado por Steven Strait (James Holden), Dominique Tipper (Naomi Nagata), Wes Chatham (Amos Burton), Shohreh Aghdashloo (Chrisjen Avasarala), Frankie Adams (Bobbie Draper), Cara Gee (Camina Drummer), Keon Alexander (Marco Izaros) y Jasai Chase Owens (Felip), entre otros. ¿Y Cas Anvar? (SPOILER) Desafortunadamente su personaje, Alex Kamal, perdió la vida en la temporada 5.