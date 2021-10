A menos de seis meses para que The Batman sea estrenada, la película ya es una de las más esperadas dentro de las producciones cinematográficas. Desde hace meses se sabe que Robert Pattinson será el encargado de interpretar a Bruce Wayne dentro del relato. A esa certeza se fueron sumando otros detalles en relación con el proyecto que resultaron estimulantes para más de un seguidor y crítico. Sin embargo, desde hace más de un año no teníamos un nuevo vistazo. Hasta este sábado, cuando se ha liberado el nuevo tráiler durante el DC FanDome 2021.

El perfil oficial en Twitter de la película lo había anunciado desde el pasado 14 de octubre. Un tuit, junto con un breve video, decía lo suficiente: “It’s not just a signal; it’s a warning”. A esto se suma una particularidad no menor: la luz de fondo, esa que ilumina la batiseñal, es roja, quizá sugiriendo que será un film más violento de lo que las adaptaciones sobre Batman suelen ofrecer.

Todo cuando se fue filtrando o compartiendo de forma oficial sobre el film sugería que sería una versión oscura del personaje y, también, en una época distinta a los relatos más recientes, protagonizados por Christian Bale y Ben Affleck. Esas últimas dos interpretaciones recrean, la mayor parte del tiempo, etapas más adultas de Bruce Wayne. El personaje de Robert Pattinson será un poco joven.

El nuevo tráiler de The Batman

La idea de que The Batman podría ser una película mucho más violenta y oscura fue alimentada durante agosto de 2020, cuando Warner Bros liberó un teaser sobre la producción. En el adelanto, una de las frases más simbólicas fue la pronunciada por el protagonista del relato: “I'm vengeance” ("Soy venganza"). Esta vez, además del vigilante de Ciudad Gótica, también se da espacio a otros rostros importantes. Como el de Alfred, que es interpretado por Andy Serkis.

Visto lo visto, The Batman tendrá mucho más de policial que de película de acción. Aunque de lo segundo también habrá mucho. Pero la tensión entre los crímenes, la persecución de buenos y malos, parece que estará mucho más asentada que en otros relatos adaptados en clave cinematográfica.

Además de Robert Pattinson, la producción contará con las actuaciones de Robert Pattinson (Batman), Paul Dano (Acertijo), Colin Farrell (Pingüino) Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Comisario Gordon), Andy Serkis (Alfred) y John Turturro (Carmine Falcone).

Si nada cambia desde ahora, The Batman será estrenada el 4 de marzo de 2022. La película cuenta con la dirección de Matt Reeves. El guion fue elaborado por el propio Reeves junto con Mattson Tomlin, Peter Craig.