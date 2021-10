Disney y Marvel Studios confirmaron que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, la segunda película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, llegará el próximo 12 de noviembre a Disney Plus. Desde luego, no habrá necesidad de abrir la cartera nuevamente, pues podrás disfrutarla completamente gratis a partir de la fecha indicada. Recordemos que este largometraje tuvo un estreno exclusivo en cines a principios de septiembre.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos fue una de las películas que ayudó a impulsar la taquilla a nivel internacional. Su recaudación superó los 400 millones de dólares, y si bien esta cantidad se queda lejos de otros blockbusters de Marvel, es todo un logro en tiempos de pandemia. Recordemos que, en algunas regiones del mundo, los cines todavía no reanudan sus operaciones al 100%.

Incluir a Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos como parte del catálogo original de Disney Plus era un paso lógico a seguir. Previamente, Viuda Negra tuvo en estreno simultáneo en salas y en la mencionada plataforma de vídeo en streaming. No obstante, su desempeño no fue el deseado en términos económicos. De hecho, es bien sabido el problema que se presentó con Scarlett Johansson, que afortunadamente fue solucionado hace poco.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos triunfó con sus escenas de acción

El filme protagonizado por Simu Liu fue muy bien recibida tanto por los fans como por la prensa especializada. Una parte del fandom considera que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos tiene algunas de las mejores escenas de acción del Universo Cinematográfico de Marvel, que no es una afirmación menor. "La película es un homenaje a un tipo de narración elaborada a partir de lo extraordinario. Hay un especial interés en el espectáculo visual de las peleas de arte marciales y a un aspecto simbólico", mencionamos en nuestra crítica.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos fue dirigida por Destin Daniel Cretton, que también hizo el guion junto a David Callaham. El reparto está conformado por Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (Xu Wenwu), Awkwafina (Katy), Meng'er Zhang (Xu Xialing), Fala Chen (Ying Li), Florian Munteanu (Ying Li), Benedict Wong (Wong) y Michelle Yeoh (Ying Nan), entre otros.