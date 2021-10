Octubre es el mes ideal para disfrutar del género de las películas de terror. Y las plataformas streaming lo saben. La mayoría engalanan su catálogo con grandes estrenos para celebran la particular predilección de los fans por lo terrorífico. Clásicos, éxitos recientes, fenómenos de taquilla, cine de autor... El contenido dedicado a lo siniestro se hace más variado e interesante a medida que transcurre el décimo mes del año.

Para la ocasión, las principales plataformas con alcance mundial ofrecen la posibilidad de que puedas paladear todo tipo de historias. Adaptaciones de grandes libros, cuentos famosos o relatos convertidos en clásicos cinematográficos. Hay de todo para el fan acérrimo y con una calidad asombrosa.

¿Qué esperas para disfrutar de las noches de octubre con lo mejor de las películas de terror? Te dejamos cinco recomendaciones en varios servicios y con varias temáticas para el paladar exigente.

'Midsommar', la película de terror a plena luz del día

Después de su impactante debut con Hereditary, Ari Aster decidió ir al lado contrario del espectro y mostrar una película de terror a plena luz del día. Heredera de horror folk británico, Midsommar va de camino a convertirse en una película de culto. Una además capaz de dialogar con varias ideas sobre la naturaleza humana que resulta angustiosa por su cualidad fragmentada y disonante.

Ari Aster juega con las dudas en la película, y quiere desconcertar hasta el final. Con sus radiantes planos cenitales, sus largas secuencias luminosas e historia retorcida, solo desea dejar claro un punto. El miedo está en todas partes. Y lo terrorífico es quizás solo parte de algo más complejo de la naturaleza humana.

Midsommar está disponible en Amazon Prime Video.

'El apostol', con la fe y la religión en el centro

Horror folk a su máxima expresión, pero con una mirada inteligente a la identidad y al miedo espiritual. El resultado es un recorrido a través de la religión, los mitos y la fe, recreada y reconstruida como algo más poderoso.

Cuando Thomas Richardson (Dan Stevens) es enviado a una isla de Gales en busca de su hermana desaparecida, encontrará algo más que un misterio. También una terrorífica combinación de mitos, poder y magia sin nombre, que brota de la tierra como una cosecha temible. La película de terror, construida para sustentar lo mitológico con una habilidad sobresaliente, es una rara muestra de terror sutil. Ideal para una noche de cine que deja muchas preguntas a su paso.

El apostol está disponible en Netflix.

'El juego de Gerald', otra película de terror de Netflix

El alumno aventajado de Stephen King, Mike Flanagan, convierte el relato del maestro del terror en un thriller poderoso y descarnado. La historia parece simple pero en absoluto lo es. Un matrimonio a punto de la ruptura interpretado por Bruce Greenwood y Carla Gugino intenta salvar su relación con un juego sexual. Pero todo se convierte en una epopeya del terror en que se mezcla todo tipo de percepciones sobre el miedo y la naturaleza retorcida del dolor.

Flanagan, que está obsesionado con la mirada ambigua de King sobre sus personajes, encuentra en la historia una total inspiración para el horror corporal. No obstante, hay mucho más que una mirada a los temores ocultos, a la violencia inconfesable y la paranoia. Esta es la historia de una sobreviviente y Flanagan no deja que lo olvides, antes o después.

El juego de Gerald está disponible en Netflix.

'Casa ajena', algo de películas de terror elegantes

Con su puesta en escena elegante y claustrofóbica, Casa ajena analiza el tema de la emigración desde el duelo. Pero además añade todo tipo de elementos sobrenaturales y mitológicos para crear una obra sólida y dolorosa.

Ambientada en medio de un silencio de pesadilla, la película de terror de Netflix se sostiene sobre los pequeños detalles que hacen formidable su visión del miedo. No hay nada sencillo en este recorrido por el bien y el mal primordial, la culpa y al final, las herencias siniestras. Con una de las secuencias finales más desgarradoras del género en los últimos años, la película es también un mensaje.

Uno profundo y doloroso sobre el desarraigo, la soledad y el desgarro interior de lo que se oculta en las sombras.

Casa ajena está disponible en Netflix.