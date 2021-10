HBO Max ya está disponible en España, y para celebrar la llegada del nuevo servicio de streaming, HBO está ofreciendo una oferta sin precedentes para todos aquellos que se den de alta en el servicio. Si aprovechas esta promoción tendrás HBO a mitad de precio para siempre, sin trampa ni cartón. Todo el contenido, todo el catálogo, desde cualquier dispositivo, al 50%.

La oferta está disponible para todos aquellos suscriptores o para los usuarios que algún día fueron de HBO pero que ya no tienen suscripción activa. Si actualmente eres suscriptor de HBO, mala suerte, puesto que no podrás beneficiarte de esta oferta a no ser que te des de alta con una cuenta nueva.

La oferta de HBO Max a mitad de precio para siempre es muy sencilla de canjear, y estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre. No obstante, dado el catálogo de cine de terror excepcional que tiene HBO Max gracias a las grandes franquicias de Warner, este fin de semana de Halloween puede ser el momento ideal para aprovechar esta oferta.

Cómo darse de alta en HBO Max aprovechando el descuento del 50% para siempre

Para tener HBO Max a precio reducido para siempre solo tendrás que darte de alta en la web promocional de la compañía y seguir los pasos:

Entra en la oferta de HBO Max a través de este enlace.

Rellena los campos con los datos personales para activar tu cuenta.

Descargar las apps de HBO Max para iOS o Android.

Disfrutar del mejor catálogo disponible.

Con esta oferta de HBO Max, el precio de la suscripción mensual se queda en 4,49 euros, y dado que puedes compartir la cuenta con hasta tres perfiles, por poco más de un euro al mes por perfil tendrás acceso al catálogo completo de HBO, WarnerMedia y a los próximos estrenos de la compañía. Y sí, también a las grandes películas del cine que irán llegando al servicio de streaming como Dune o Matrix 4.