Octubre de 2021 es un gran mes para los amantes de los eventos astronómicos en general y para quienes disfrutan de las lluvias de estrellas en particular. No es para menos, pues este mes no tendremos una, sino dos.

Con el otoño recién estrenado en el hemisferio norte, puede que en algunos lugares empiece a refrescar, pero en general las temperaturas pueden ser todavía agradables para pasar un buen rato al aire libre, en un lugar alejado de la contaminación lumínica.

Solo con eso los de este mes ya serían unos eventos astronómicos magníficos. Pero, por si no fuera suficiente, hay algunos más.

Las lluvias de estrellas

La primera de las dos lluvias de estrellas que podremos ver este mes de octubre de 2021 es la de las Dracónidas. Es una lluvia pequeña, con apenas 10 meteoros por hora. Sin embargo, contará con el aliciente de tener su máximo el 7 y el 8 de octubre, en plena Luna nueva, por lo que dispondremos de un cielo más oscuro para verlos con claridad.

Las Dracónidas coincidirán con la Luna nueva, por lo que tendremos cielos oscuros para verlas

Como su propio nombre indica, los meteoros, procedentes de los granos de polvo dejados por el cometa 21P Giacobini-Zinner, parecerán provenir de la constelación de Draco, aunque en realidad se observarán fijando la vista en cualquier punto del cielo. Eso sí, cuenta con una peculiaridad ajena a la mayoría de lluvias de estrellas, pues el mejor momento para verlas será temprano, poco después del atardecer.

Si no podemos ver esta, siempre nos quedará otra opción, pues las Oriónidas tendrán su pico máximo la noche del 21 al 22 de octubre. Estas provienen del polvo vertido por el cometa Halley y son algo más intensas, con unos 20 meteoros por hora. El problema es que, en su caso, ocurrirá justo después del inicio de la Luna llena, que nos aportará demasiada luz para verlas con claridad. Más nos vale buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica. Si no, entre una cosa y la otra, disfrutar de ellas será una tarea complicada.

Otros eventos astronómicos de octubre de 2021

Además de las dos lluvias de estrellas, este mes tendremos dos días perfectos para ver Mercurio y Venus.

Veremos Mercurio al amanecer y Venus al atardecer

Primero, el 25 de octubre Mercurio estará en su mayor elongación occidental. Estará en su punto más alto sobre el horizonte en el cielo de la mañana, así que podremos disfrutar de verlo justo antes del amanecer.

Poco después, el 29 de octubre, será Venus el que se sitúe en su mayor elongación oriental. En su caso será después del atardecer cuando podremos disfrutar de él en su punto más alto sobre el horizonte.

Y con esto terminan los eventos astronómicos de octubre de 2021. Pocos, pero dignos de apuntar en nuestras agendas, desde luego.