HBO ha desvelado este martes en un mensaje el primer teaser de la esperada precuela de Juego de Tronos, House of the Dragon. Si bien no adelanta demasiado, es una buena manera de ir preparándose para el estreno en 2022.

En la primera parte del avance se escucha la voz del príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), que dice “Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes, sino los dragones". Luego continúa con fragmentos de varias luchas valientes.

House of the Dragon se basa en la novela fantástica Fuego y sangre de George R. R. Martin. La misma se desarrolla 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Se centra en la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil de Targaryen.

El rodaje de House of Dragon comenzó en abril de este año en Reino Unido. No obstante, debido a una serie de eventos relacionados al COVID-19 se detuvo temporalmente, pero tras una breve pausa el equipo volvió al trabajo.

HBO ha confirmado que la primera temporada contará con una serie de 10 episodios, los cuales serán estrenados en algún momento de 2022, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada por el gigante propiedad de WarnerMedia.

Lo que sí se sabe con certeza es que la precuela de Juego de Tronos estará disponible para los suscriptores de HBO Max, servicio que ya se encuentra disponible en Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica y próximamente arribará a España el próximo 26 de octubre.

Algo más sobre 'House of Dragon'

Crédito: HBO

George R. R. Martin y Ryan Condal (Colony, Hercules) son los co-creadores de la serie. Miguel Sapochnik y Ryan Condal, por su parte, serán los showrunners. Estos últimos también actuarán de productores ejecutivos junto a Martin, Vince Gerardis, Sara Lee Hess y Ron Schmidt.

El elenco de House of Dragon está conformado por Paddy Considine (The Third Day y The Outsider), Olivia Cooke (Ready Player One), Emma D'Arcy (Truth Seekers), Matt Smith (The Crown, Doctor Who), Steve Toussaint (It's a Sin, Doctor Who), Eve Best (The King's Speech), Rhys Ifans (Notting Hill, The Amazing Spider-Man) y Sonoya Mizuno (Ex Machina).