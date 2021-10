El juego del calamar es el éxito descomunal —y un tanto inesperado— de Netflix. La producción surcoreana se ha convertido en la serie más popular de la plataforma de streaming, por encima de cualquier producción de habla inglesa.

En la serie, los participantes del juego del calamar reciben una tarjeta, de un lado hay figuras geométricas. Del otro lado hay un número de teléfono al que deben llamar. El problema es que es real, existe y su dueño ha recibido cientos de miles de llamadas.

Los creadores de la serie estaban seguros que no generaría molestias para nadie puesto que los tres primeros dígitos fueron eliminados. Pero muchas personas, al hacer llamadas locales, no tienen que ponerlos, sobre todo si el número existe.

"Desde el estreno de El juego del calamar, he recibido llamadas incesantes, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana", explica el dueño el número de teléfono para el medio coreano Money Today. "Lo he usado durante los últimos diez años, me da muchísima pena. He tenido que borrar más de 4.000 números que me han intentado contactar. Son tantas las llamadas que me quedo sin batería. Al principio no entendía lo que sucedía, pero un amigo me dijo que mi teléfono aparecía en la serie y ahí lo entendí todo".

Otro medio coreano, Koreaboo, explica que según leyes locales, la aparición de este número de teléfono en El juego del calamar, podría tener ramificaciones legales para Netflix.

De momento el dueño del número de teléfono ha rechazado una compensación un tanto ridícula de un millón de won (842 dólares) por las molestias. Según Reuters, después de eso, han ofrecido cinco millones de wow (4.178 dólares) que se desconoce si aceptó o no.

Para hacer las cosas aún más complicadas —para Netflix y los creadores de El juego del calamar— otra persona, con el mismo número de teléfono, pero con un solo dígito distinto, también ha recibido llamadas sin cesar desde el estreno de la serie, según el Korea Times.

Las tarjetas de 'El juego del calamar' que tienen el número de teléfono

Netflix encontró una solución al problema del número de teléfono en 'El juego del calamar'

Para intentar resolver el problema y aliviar las molestias al dueño del número de teléfono, Netflix Corea ha anunciado que lo editará de forma digital de la serie. También está pidiendo a las personas que vean El juego del calamar que por favor dejen de llamar.

La producción y Netflix estamos trabajando para resolver este problema, incluyendo la edición de las escenas, donde sea necesario, para eliminar el número de teléfono

No sería la primera vez, ni será la última, en que una plataforma de streaming tiene que editar escenas después de que estén disponibles para ver. Juego de Tronos tuvo que hacer un borrado digital de un vaso de café que se coló en una escena de uno de los últimos episodios de la serie. Disney+ también hizo lo propio cuando eliminó a un integrante de la producción que se coló en una toma de Mandalorian.