Dune sigue dando mucho de qué hablar. El largometraje de Denis Villeneuve todavía se está exhibiendo en los cines de todo el mundo y, en general, las críticas y opiniones son muy positivas. Ante la buena recepción y los buenos resultados en taquilla, esta semana Warner y Legendary Pictures confirmaron Dune: Parte 2, que llegará en octubre de 2023. Sin embargo, la realidad es que el director canadiense desea extender su visión más allá de dos filmes.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Denis Villeneuve reconoció que le gustaría hacer, al menos, tres películas de Dune. El director dejó entrever que no se trata de crear una franquicia, sino de poder "honrar" toda la historia que en su momento imaginó Frank Herbert, que no se limita a una sola novela. Desde luego, esta decisión no está únicamente en su manos, también en las de Warner y Legendary, que son las que abren los bolsillos.

"Siempre imaginé tres películas. No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune, y Dune es una gran historia. Para honrarla, creo que necesitarías al menos tres películas. Ese sería el sueño. Seguir a Paul Atreides y su arco completo estaría bien", expresó. Ahora bien, ¿hasta dónde quiere llegar Denis Villeneuve con la obra de Herbert? El director dijo que le gustaría explorar los hechos que tienen lugar en El mesías de Dune (Dune Messiah). Eso sí, también reconoció que sería complicado adaptar algunas novelas.

"Herbert escribió seis libros, y cuanto más escribía, más psicodélico se volvía. Entonces no sé cómo algunos de ellos podrían adaptarse. Una cosa a la vez. Si alguna vez tengo la oportunidad de hacer Dune: Parte 2 y Dune Messiah, estoy bendecido".

Salvo sorpresa, el primer proyecto ya lo tiene en sus manos. No obstante, la producción de Dune: Parte 2 arrancará hasta finales de 2022. Si todo transcurre conforme a lo planeado, la película llegará a los cines el 20 de octubre de 2023.

Pero mientras ese momento llega, recuerda que ya puedes disfrutar Dune en cines o en HBO Max —recomendamos ampliamente verla en la pantalla grande—. Su reparto está conformado por Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) Rebecca Ferguson (Jessica Atreides), Oscar Isaac (Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Rabban Harkonnen), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Chang Chen (Dr. Wellington Yueh), Sharon Duncan-Brewster (Dr. Liet Kynes), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam), Jason Momoa (Duncan Idaho) y Javier Bardem (Stilgar).