Resulta curioso constatar que, si bien el cineasta británico Ridley Scott (Hannibal) nos proporcionó la mítica película gótica Alien (1979) y con la decente secuela del canadiense James Cameron (Titanic), titulada Aliens (1986), de por medio, fue el estadounidense David Fincher el que nos obsequió con la entrega más dinámica y con mejor planificación visual, Alien 3, su debut en las películas de ficción, que flojeaba un poco en su libreto. Porque ya había probado en el largometraje documental con el musical Rick Springfield: The Beat of the Live Drum (1985). Pero ocupémonos de cómo consideran los críticos y los espectadores cinéfilos sus once largos no documentales.

La opinión de la crítica especializada sobre las películas de David Fincher

Este es el ranking de las películas de David Fincher según la información consultada en el área de Rotten Tomatoes para los primeros:

La red social (2010): nota media de 9 sobre 10 en 329 críticas. Perdida (2014): media de 8 en 365 críticas. Seven (1995): media de 7,9 en 82 críticas. Zodiac (2007): media de 7,6 en 260 críticas. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres (2011): media de 7,6 en 256 críticas. Mank (2020): media de 7,6 en 339 críticas. El Club de la Lucha (1999): media de 7,4 en 180 críticas. The Game (1997): media de 7,4 en 63 críticas. El curioso caso de Benjamin Button (2008): media de 7,1 en 258 críticas. La habitación del pánico (2002): media de 6,9 en 187 críticas. Alien 3 (1992): nota media de 5,4 en 60 críticas.

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Los usuarios anónimos que votan en Rotten Tomatoes nos dejan este resultado:

El Club de la Lucha: nota media de 4,5 sobre 5 con más de 250.000 votos. Seven: media de 4,4 con más de 250.000 votos. Perdida: media de 4,1 con más de 100.000 votos. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres: media de 4,1 con más de 100.000 votos. La red social: media de 4,1 con más de 100.000 votos. The Game: media de 4 con más de 100.000 votos. El curioso caso de Benjamin Button: media de 3,9 con más de 250.000 votos. Zodiac: media de 3,8 con más de 250.000 votos. La habitación del pánico: media de 3,5 con más de 100.000 votos. Mank: media de 3,2 con más de 1.000 votos. Alien 3: media de 3,2 con más de 250.000 votos.

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otro lado, he aquí los números que nos entrega IMDb sobre lo que opina el público:

El Club de la Lucha: nota media de 8,8 sobre 10 con 1.953.526 votos. Seven: media de 8,6 con 1.526.338 votos. Perdida: media de 8,1 con 914.860 votos. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres: media de 7,8 con 442.453 votos. El curioso caso de Benjamin Button: media de 7,8 con 616.970 votos. Zodiac: media de 7,7 con 501.041 votos. La red social: media de 7,7 con 658.151 votos. The Game: media de 7,7 con 371.519 votos. Mank: media de 3,2 con 67.146 votos. La habitación del pánico: media de 6,8 con 270.093 votos. Alien 3: media de 6,5 con 288.588 votos.

La opinión de los cinéfilos de Filmaffinity

Y, por último, esta es la información que nos brinda Filmaffinity:

Seven: nota media de 8,3 sobre 10 con 171.716 votos. El Club de la Lucha: media de 8,1 con 184.051 votos. Perdida: media de 7,3 con 63.734 votos. El curioso caso de Benjamin Button: media de 7,2 con 121.443 votos. The Game: media de 7,2 con 77.011 votos. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres: media de 7 con 35.682 votos. La red social: media de 6,8 con 94.142 votos. Zodiac: media de 6,8 con 66.498 votos. Mank: media de 6,5 con 10.195 votos. La habitación del pánico: media de 6,1 con 37.896 votos. Alien 3: media de 5,9 con 54.828 votos.

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de David Fincher

Tanto los votantes de Rotten Tomatoes como los de IMDb aseguran que la mejor película de David Fincher es El Club de la Lucha, mientras que los críticos se decantan por La red social —tan del gusto de su compatriota Quentin Tarantino, que ha realizado el mismo número de largos no documentales— y los cinéfilos de Filmaffinity, por Seven. Sin embargo, en lo que sí hay una indiscutible unanimidad es en la elección del peor filme que ha dirigido Fincher en sus treinta y seis años de carrera, desde que se ocupó de su primer videoclip: su debut ficcional, Alien 3, en todas las ocasiones seguido por La habitación del pánico.